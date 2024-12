Бременната Меган Фокс се раздели с Machine Gun Kelly

М еган Фокс е приключила връзката си с Machine Gun Kelly, след като е открила, че той е комуникирал с други жени зад гърба ѝ, съобщава ексклузивно източник на Page Six.

„Когато заминаха за празника на благодарността, тя стана подозрителна и реши да прегледа телефона му“, казва нашият вътрешен източник. „Тя намери текстови съобщения, в които участваха други жени, и реши, че е приключила с MGK, чието истинско име е Колсън Бейкър.“

