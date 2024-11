Меган Фокс е бременна! Очаква бебе №4

М еган Фокс изненада феновете си, като обяви, че очаква дете, придружено от провокативна снимка и мистериозен надпис в социалните мрежи.

Звездата публикува дръзка снимка, на която позира гола и покрита с черна боя. 38-годишната холивудска актриса и майка на три деца показа гордо корема си на милионите си последователи в социалните медии.

Втора снимка в публикацията ѝ в Instagram показва позитивния тест за бременност на Фокс.

Звездата от „Трансформърс“ и „Костенурките нинджа“ вече има три деца – Ноа, Боди и Джърни – от бившия си съпруг, актьора Браян Остин Грийн. Двамата подадоха молба за развод през 2020 г., същата година, когато Фокс започна връзка с музиканта Машин Гън Кели с истинско име Колсън Бейкър.

Въпреки че не е разкрила публично кой е бащата на бъдещото си дете, Фокс е отбелязала 34-годишния Кели в публикацията си.

Под снимката Фокс написа:„Нищо никога не е наистина загубено. Добре дошъл отново.“

Според някои това е препратка към спонтанния аборт, който тя преживя.

a rainbow baby. symbolizes hope and beauty after a dark time. 🌈💫🥹



congrats to both megan fox and machine gun kelly !!



so happy for the both of you ❤️🤧 pic.twitter.com/dVpX8hWFKA