„Бях влюбена в други по време на брака ми“: Меган Фокс с разкрития за връзката си с Брайън Остин Грийн

М еган Фокс призна, че не е била вярна съпруга по време на вече проваления си брак с Брайън Остин Грийн.

„Често се влюбвах в други хора през цялото време на брака ни“, призна 37-годишната звезда от „Трансформърс“ в подкаста „Call Her Daddy“.

„Отидох на работа и се влюбих, защото бях дете и, да, никога не съм имала пълната свобода да бъда сама и да изживея този живот.“

Фокс не разкри нито един от колегите си, към когато е имала чувства, нито призна за изневяра по време на интервюто с водещата на подкаст Александра Купър.

Звездата от "Тялото на Дженифър" обаче призна: "Не бях страхотна съпруга на Брайън, ще бъда честна."

Тя каза, че Грийн също не е бил страхотен за нея, но призна, че нейната възраст има много общо с техните проблеми.

Фокс започва да се среща с бившия си съпруг, когато е била само на 18 през 2004 г. След това се омъжва за Брайън Остин Грийн, който е почти 13 години по-възрастен от нея, шест години по-късно, когато е на 24.

„Бях млада и наистина не трябваше да имам толкова сериозна връзка“, разсъждава Фокс в подкаста.

Актрисата каза, че е решила да се омъжи, защото не осъзнавала добре чувствата си, добавяйки: „По-голямата част от моето израстване и осъзнаване дойдоха след раждането“.

Фокс и Грийн имат три деца: Ноа, 11, Бодхи, 9 и Джърни 6. Двамата се разделят официално в началото на 2020 г. след 10 години брак.

Фокс каза, че не е била необвързана за дълго, защото е започнала да се среща с Machine Gun Kelly само седмици по-късно.

Меган и 33-годишният Machine Gun Kelly се сгодиха през януари 2022 г. след две години заедно, но актрисата потвърди, че двойката отново е прекратила годежа си.

Тя обаче отказа да даде повече яснота относно текущото им положение, като каза: „Мисля, че към момента нямам коментар относно състоянието на връзката ни сама по себе си.“

