„Всичко я дразнеше“: Брайън Остин Грийн откровен за брака си с Меган Фокс

Б райън Остин Грийн си спомни за края на брака си с Меган Фокс.

На 29 октомври в епизода на подкаста „misSPELLING“ на Тори Спелинг, Грийн стана откровен за състоянието на връзката им към нейния край.

Спелинг си спомня как Грийн ѝ е споделял, че „дразни Меган, когато дъвче, защото тя го чува“. Споменът хрумнал на Спелинг, защото сега собствената ѝ дъщеря има подобни оплаквания.

