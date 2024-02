Меган Фокс покри цялата си ръка с татуировки (СНИМКИ)

М еган Фокс привлече вниманието по много начини на неделното афтър парти за "Грами" , допълвайки дръзката си мрежеста рокля с чисто нов ръкав от татуировки.

Обхващащ цялата ѝ дясна ръката, дизайнът включва черешови цветове и птица в полет, наред с други мотиви.

Megan Fox debuts new tattoo sleeve after ‘reworking’ her ink https://t.co/LfBFO8srLy pic.twitter.com/DxZKWdr6Jn