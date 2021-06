Daily Mail: Кание Уест и Ирина Шейк са двойка, снимки потвърдиха

С нимки потвърждават слуховете за горещ романс между Кание Уест и Ирина Шейк.

Това пише Daily Mail, като публикува кадри на звездите.

Двамата са заснети да се разхождат във Франция в луксозен хотел. Уест и Шейк били забелязани още във вторник, когато бе рожденият ден на рапъра.

EXCLUSIVE PICTURES: Kanye West and Irina Shayk are DATING! Rapper rebounds with Bradley Cooper's model ex https://t.co/FaFZBw2HjS pic.twitter.com/e48u0KadsY