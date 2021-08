Барбра Стрейзънд за римейка на "Роди се звезда": Лоша идея

А мериканската певица и актриса Барбра Стрейзънд определя като "лоша идея" римейка на филма "Роди се звезда" с участието на Лейди Гага и Брадли Купър, съобщи електронното издание на "Варайъти".

Стрейзънд заедно с Крис Кристоферсън участва в класиката, снимана през 1976 г.

"Първо, когато чух, че филмът ще се снима отново, се предполагаше, че ще участват Уил Смит и Бионсе. Помислих си, че това е интересно. Изненадах се, когато видях колко подобен е на версията, която направих през 1976 г.," казва тя в интервю за австралийско телевизионно предаване.

Според Стрейзънд римейкът на "Роди се звезда" от 2018 г., режисиран от Брадли Купър, е "лоша идея", но признава, че не могат да се отрекат успехите му.

Лейди Гага, която изпълни главната роля, спечели награда "Оскар" за песен от филм, а продукцията беше номинирана за най-добър филм. Общите приходи в световен мащаб възлизат на 436 милиона щатски долара, а песента "Shallow" се превърна в голям хит.

Барбра Стрейзтнд очевидно е променила мнението си от 2018 г., когато даде публично благословията си на "Роди се звезда" с Брадли Купър и Лейди Гага.

"Харесва ми. Мисля, че е великолепен. (Гага) е великолепна," заяви тогава тя пред изданието "Екстра". Стрейзънд многократно се изказваше ласкаво за последната версия на продукцията.

