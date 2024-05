Брадли Купър и Джиджи Хадид споделиха страстна целувка в Париж (ВИДЕО)

Б радли Купър и Джиджи Хадид се възползваха максимално от времето си в Града на любовта.

Двойката беше забелязана да се забавлява, докато присъстваше на концерт на приятелката си Тейлър Суифт в Париж заедно с Травис Келсе.

Във видео, публикувано в TikTok, може да се види как Брадли Купър обвива ръце около кръста на Джиджи, преди да я привлече към себе си за страстна целувка.

29-годишната Хадид приветства момента на нежност, докато държеше лицето на актьора в ръцете си.

„Двамата сведоха прикритостта си до минимум, целуваха се и се прегръщаха от време на време, докато пееха хитовете на Тейлър“, каза източник пред Entertainment Tonight.

Всъщност Хадид стана гореща тема онлайн заради ентусиазираните си танцови движения по време на продължилото часове шоу.

Докато движенията на Купър бяха малко по-фини, моделът бурно аплодираше най-добрата си приятелка, докато пееше всички текстове.

Русата красавица изглеждаше небрежно готина в дълга черна жилетка и дънки, докато гаджето ѝ носеше светла риза с дълги ръкави и панталони.

След края на шоуто „щастливата двойка напусна концерта ръка за ръка и изглеждаше много влюбена“, добави източникът.

Въпреки че не е ясно дали четиримата са се срещнали по-късно през нощта, те наскоро бяха заедно на семейна почивка в Кармел-бай-дъ-Сий, Калифорния.

Малко след издаването на най-новия студиен албум на Суифт, “The Tortured Poets Department”, групата се наслади на така необходимата почивка в крайбрежния град.

