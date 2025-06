Брад Пит неловко отбягва целувка от Инес де Рамон на премиерата на „F1“

Б рад Пит и Инес де Рамон предизвикаха вълна от реакции сред феновете, след като актьорът неловко избегна опит за публична целувка от своята половинка по време на световната премиера на „F1“ в Ню Йорк в понеделник.

Романтика на червения килим: Брад Пит и Инес де Рамон блестят на премиерата на „F1“

Видеоклип, който се разпространява в социалните мрежи, показва как де Рамон се навежда за бърза целувка към звездата от „Бенджамин Бътън“, докато двамата вървят по червения килим. Моментът обаче се превръща в неловка ситуация, тъй като Пит избягва жеста и вместо това се обръща, за да поговори с друга жена, която се приближава към тях.

Brad Pitt avoiding Ines kiss (once again) hahaha, she thought he was going to kiss her and he was just trying to cross to the other side I just can't. And later snubbing her from a group picture. The way this relationship is so PR I just can't pic.twitter.com/zWOXY8gYFe