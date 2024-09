"Той се притеснява, че ще бъде използван за слава“: Инес де Рамон копнее да се омъжи за Брад Пит

И зточник от близкото обкръжение на Инес де Рамон разказа пред Daily Mail как 31-годишната дизайнерка на бижута се опитва да спечели доверието на своя любовник, 60-годишния холивудски актьор Брад Пит.

Според вътрешният източник Инес е много предпазлива - например, тя е поставила изискване към приятелите и семейството си никога да не говорят публично за нея и връзката ѝ с Пит. И дори е накарала колегите си да подпишат споразумения за неразкриване на информация, за да не стават публично достояние подробности за аферата ѝ. Всичко това Инес прави, за да не си помисли Брад, че тя го използва за слава или пари.

