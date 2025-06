Романтика на червения килим: Брад Пит и Инес де Рамон блестят на премиерата на „F1“

Б рад Пит и Инес де Рамон привлякоха всички погледи с романтичната си поява на червения килим по време на премиерата на „F1“ в Ню Йорк.

Носителят на „Оскар“ държеше за ръка приятелката си, докато преминаваха заедно по червения килим на "Таймс Скуеър" в понеделник вечер.

61-годишният актьор по-късно бе забелязан да я прегръща през кръста, докато позираха за снимки.

На една от снимките 32-годишната де Рамон нежно поставя ръка върху гърдите на Пит, докато двамата се усмихват пред камерите. Звездата от „Боен клуб“ бе облечен в тъмносин костюм, комбиниран с риза в пастелен тон, а де Рамон носеше прозрачен топ върху дълбоко разкопчана риза и дълга до пода пола с пера.

Тя допълни тоалета си с бяла чанта, обувки на платформа и черен колан. Косата ѝ бе прибрана в небрежна, но стилна прическа.

Двойката бе забелязана и по-рано – на среща в петък вечер, когато вечеряха с Брадли Купър и Джиджи Хадид в популярния корейски стекхаус Cote в Ню Йорк.

За тази вечеря актьорът от „Вълци“ бе избрал впечатляващи кадифени дънки, а де Рамон бе в масленожълта мини рокля с открити рамене и елегантни обувки на ток с тънки каишки.

