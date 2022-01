Близнаци се родиха в различни години

С лед години Айлин и Алфредо Трухильо със сигурност ще се открояват в тълпата, защото са близнаци. Те обаче ще имат и какво да разказват за рождените си дни, които се падат в различни дни, месеци и години, съобщават Ройтерс и Франс прес.

„Това беше изненада“, споделя 28-годишната им майка Фатима Мадригал в интервю от Грийнфийлд, Калифорния. В 23:45 ч. в новогодишната вечер Мадригал ражда сина си Алфредо Антонио Трухильо в Салинас, Калифорния. 15 минути по-късно, когато часовникът удря полунощ и възвестява настъпването на новата година, на бял свят се появява сестра му Айлин.

Близнаците се раждат две седмици преди термина

на Фатима на 16 януари. Мадригал допълва, че с партньора ѝ Робърт Трухильо и другите им три деца на 11, 3 и 1 години са на седмото небе от щастие.

