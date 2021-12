Жена с две матки роди близначета, докторът почти припаднал

Б олницата „Ихилов“ в Тел Авив съобщи, че жена с две матки е родила две близначета - по едно във всяка. Така бебетата са се „срещнали“ чак след раждането.

Жената, която е на 31 години, е родена с двойна матка. При това състояние обичайната матка е разделена в средата.

Раждане на близначета в такива случаи е извънредно рядко. Вероятността е около едно на милион.

Бременността е наблюдавана много отблизо, защото е била с висок риск. Раждането е било със секцио през 35-ата седмица.

One in a Million Israeli Woman with Two Wombs Gives Birth to Healthy Twins - https://t.co/S65QvcSpIv @Israel #twins @TelAviv @SouraskyMedCtr #ladovic