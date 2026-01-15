Любопитно

Блейк Лайвли наричала пентхауса си в Ню Йорк „Бъкингамския дворец“

Пентхаусът на Лайвли се превърна в тема на разговор в продължаващия правен спор между нея и Джъстин Балдони

15 януари 2026
Блейк Лайвли наричала пентхауса си в Ню Йорк „Бъкингамския дворец“
Б лейк Лайвли твърди, че е наричала мезонета си в Ню Йорк „Бъкингамския дворец“, пише Page Six.

Според бившия ѝ колега Джъстин Балдони, актрисата е искала срещи да се провеждат там, докато снима филма от 2024 г. „It Ends With Us“.

„Тя го наричаше Бъкингамски дворец, както казваше, защото толкова много известни личности са минавали оттам“, каза той, докато давал показанията си в Лос Анджелис миналия октомври, според препис, получен от People.

„Мисля, че това беше офисът ѝ в мезонета ѝ, където г-жа Лайвли поиска да се провеждат всичките ни срещи“.

Представители на Лайвли и Балдони не са отговорили веднага на исканията за коментар на Page Six.

Пентхаусът на Лайвли се превърна в тема на разговор в продължаващия правен спор между двете звезди, след като 41-годишният Балдони твърди, че 38-годишната Лайвли е настоявала те да провеждат работните си срещи там.

Текстови съобщения, публикувани по-рано този месец, разкриха, че Балдони е казал, че се е срещнал с Лайвли в дома ѝ, за да обсъдят редакциите на сценария. Той също така твърди, че актрисата „му е подготвила капан“, като е отказала да използва дубльор в секс сцените от „It Ends With Us“.

Според съдебните документи от ноември 2024 г., Балдони също е написал в текстови съобщения, че е бил „емоционално парализиран“, след като е бил „нападнат“ от съпруга на Лайвли, Райън Рейнолдс , в апартамента им в Ню Йорк през януари 2024 г.

„Райън ми говореше като на петгодишно дете и ме смъмряше“, пише Балдони в съобщение до актьора Рейн Уилсън, спомняйки си какво твърди, че се е случило предната вечер.

„Те по същество казаха, че Джейми [Хийт] и аз не сме тези, за които се твърдим, че сме, и че за нас е опасно да имаме подкаст, защото кара хората да се чувстват така, сякаш сме в безопасност.“

През декември 2024 г. Лайвли заведе официално дело срещу режисьора за предполагаем сексуален тормоз, отмъщение, нарушение на договор, причиняване на емоционален стрес, нарушаване на личния живот и загубени заплати.

По това време Балдони отговори с контраиск срещу Лайвли и Рейнолдс за 400 милиона долара, но делото  оттогава е отхвърлено.

Дата на съдебното заседание по делото е насрочена за 18 май 2026 г.

Източник: Page Six    
