Джъстин Балдони е решил да не завежда повторно дело срещу Блейк Лайвли

6 ноември 2025, 11:21
Джъстин Балдони е решил да не завежда повторно дело срещу Блейк Лайвли
Източник: Getty Images

А двокатът на Джъстин Балдони заяви, че американският актьор е решил да не завежда повторно делото си за 400 милиона долара (295 милиона британски лири) срещу бившата си колежка Блейк Лайвли, след като то е било отхвърлено от съдия, за да запази правото си да обжалва, съобщи BBC.

След като делото на Балдони беше прекратено през юни, адвокатът му предложи той да подаде изменена жалба, но това не се случи.

Миналия месец съдията постанови „окончателно решение“ по делото, с което на практика го прекрати, освен ако няма обжалване.

В изявление адвокатът на Балдони, Брайън Фрийдман, заяви: „В този момент трябва да изясним нещата: не са пропуснати крайни срокове. Нашите клиенти избраха да не изменят жалбата си, за да запазят правото си на обжалване“.

Балдони и Лайвли, които участваха във филма от 2024 г. „It Ends with Us“, водят ожесточена съдебна битка, откакто Лайвли съди Балдони миналия декември, обвинявайки го в сексуален тормоз и водене на кампания за очерняне срещу нея.

В отговор той заведе дело срещу нея, както и срещу съпруга ѝ Райън Рейнолдс, техния публицист и „Ню Йорк Таймс“, твърдейки за гражданско изнудване, клевета и нарушаване на личния живот.

Делото на Лайвли срещу Балдони е в ход, като процесът е насрочен за март.

В изявлението на г-н Фрийдман се добавя: „Междувременно се фокусираме върху твърденията на г-жа Лайвли. Оставаме напълно ангажирани с търсенето на истината по всички налични правни и фактически пътища и очакваме с нетърпение деня си в съда“.

Той също така каза, че „истината по този случай продължава да бъде напълно изопачена в медиите“ във връзка с последното решение и че „дори нещо толкова просто като процедурна актуализация е довело до пълно погрешно характеризиране“.

Съдебната драма между актьорите Джъстин Балдони и Блейк Лайвли започна след съвместната им работа по филма „Никога повече“ (It Ends with Us), чиято премиера беше през 2024 г.

През декември миналата година Блейк Лайвли заведе дело срещу Балдони, обвинявайки го в сексуален тормоз и водене на клеветническа кампания срещу нея. Твърденията й бяха отразени от медиите, включително „Ню Йорк Таймс“. В отговор на тези обвинения, Джъстин Балдони предприе контрадействия, като заведе дело за 400 милиона долара срещу Лайвли, нейния съпруг Райън Рейнолдс, техния публицист и „Ню Йорк Таймс“. В иска си той твърдеше за гражданско изнудване, клевета и нарушаване на личния живот. Тази правна битка ескалира допълнително на фона на противоречивите версии за събитията около продукцията.

През юни тази година съдебното дело на Балдони беше прекратено от съдия Луис Дж. Лиман. Впоследствие, адвокатът му предложи да бъде подадена изменена жалба, но това не се случи. Миналия месец съдията постанови „окончателно решение“ по делото на Балдони, което на практика го прекрати, освен ако няма обжалване. Адвокатът на актьора, Брайън Фрийдман, обясни, че решението да не се подава нова жалба е било стратегическо, за да се запази правото на обжалване.Междувременно, оригиналното дело на Блейк Лайвли срещу Джъстин Балдони продължава, като процесът е насрочен за март. Тази сложна съдебна сага, възникнала от професионални взаимоотношения, продължава да привлича вниманието, докато страните се подготвят за следващите етапи в съда.

Източник: BBC    
Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби
6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

<p>Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"</p>
Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"

<p>Имен ден днес празнуват...</p> <p> </p>
Имен ден днес празнуват...

 

