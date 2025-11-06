Джъстин Балдони е решил да не завежда повторно дело срещу Блейк Лайвли

А двокатът на Джъстин Балдони заяви, че американският актьор е решил да не завежда повторно делото си за 400 милиона долара (295 милиона британски лири) срещу бившата си колежка Блейк Лайвли, след като то е било отхвърлено от съдия, за да запази правото си да обжалва, съобщи BBC.

След като делото на Балдони беше прекратено през юни, адвокатът му предложи той да подаде изменена жалба, но това не се случи.

Миналия месец съдията постанови „окончателно решение“ по делото, с което на практика го прекрати, освен ако няма обжалване.

В изявление адвокатът на Балдони, Брайън Фрийдман, заяви: „В този момент трябва да изясним нещата: не са пропуснати крайни срокове. Нашите клиенти избраха да не изменят жалбата си, за да запазят правото си на обжалване“.

The new Daily Mail article about Justin Baldoni’s It Ends With Us court battle reads more like a public relations play than a legal update. It is not inaccurate, but it shapes events to make it look like progress when it is really procedure.



Judge Liman entered final judgment… pic.twitter.com/bJBzgSJnmx — Rydus (@RydusHolter) November 5, 2025

Балдони и Лайвли, които участваха във филма от 2024 г. „It Ends with Us“, водят ожесточена съдебна битка, откакто Лайвли съди Балдони миналия декември, обвинявайки го в сексуален тормоз и водене на кампания за очерняне срещу нея.

В отговор той заведе дело срещу нея, както и срещу съпруга ѝ Райън Рейнолдс, техния публицист и „Ню Йорк Таймс“, твърдейки за гражданско изнудване, клевета и нарушаване на личния живот.

Делото на Лайвли срещу Балдони е в ход, като процесът е насрочен за март.

В изявлението на г-н Фрийдман се добавя: „Междувременно се фокусираме върху твърденията на г-жа Лайвли. Оставаме напълно ангажирани с търсенето на истината по всички налични правни и фактически пътища и очакваме с нетърпение деня си в съда“.

Той също така каза, че „истината по този случай продължава да бъде напълно изопачена в медиите“ във връзка с последното решение и че „дори нещо толкова просто като процедурна актуализация е довело до пълно погрешно характеризиране“.

And will all the reactionary Democrat and right wing content creators who spent months participating in his smear campaign against Blake apologize and admit they were wrong? Of course not https://t.co/ff1bOQZLCK — Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) November 2, 2025

Съдебната драма между актьорите Джъстин Балдони и Блейк Лайвли започна след съвместната им работа по филма „Никога повече“ (It Ends with Us), чиято премиера беше през 2024 г.

През декември миналата година Блейк Лайвли заведе дело срещу Балдони, обвинявайки го в сексуален тормоз и водене на клеветническа кампания срещу нея. Твърденията й бяха отразени от медиите, включително „Ню Йорк Таймс“. В отговор на тези обвинения, Джъстин Балдони предприе контрадействия, като заведе дело за 400 милиона долара срещу Лайвли, нейния съпруг Райън Рейнолдс, техния публицист и „Ню Йорк Таймс“. В иска си той твърдеше за гражданско изнудване, клевета и нарушаване на личния живот. Тази правна битка ескалира допълнително на фона на противоречивите версии за събитията около продукцията.

През юни тази година съдебното дело на Балдони беше прекратено от съдия Луис Дж. Лиман. Впоследствие, адвокатът му предложи да бъде подадена изменена жалба, но това не се случи. Миналия месец съдията постанови „окончателно решение“ по делото на Балдони, което на практика го прекрати, освен ако няма обжалване. Адвокатът на актьора, Брайън Фрийдман, обясни, че решението да не се подава нова жалба е било стратегическо, за да се запази правото на обжалване.Междувременно, оригиналното дело на Блейк Лайвли срещу Джъстин Балдони продължава, като процесът е насрочен за март. Тази сложна съдебна сага, възникнала от професионални взаимоотношения, продължава да привлича вниманието, докато страните се подготвят за следващите етапи в съда.