Съдът отложи делото за сексуален тормоз на Блейк Лайвли и Джъстин Балдони – ето защо

Съдия Луис Дж. Лиман постанови, че процесът, който първоначално трябваше да започне на 9 март 2026 г., се отлага за 18 май заради натоварения му график

10 декември 2025, 11:25
Съдът отложи делото за сексуален тормоз на Блейк Лайвли и Джъстин Балдони – ето защо
Източник: БТА

Д елото за сексуален тормоз на Блейк Лайвли срещу Джъстин Балдони е отложено с два месеца.

Съдия Луис Дж. Лиман постанови, че процесът, който първоначално трябваше да започне на 9 март 2026 г., се отлага за 18 май заради натоварения му график, съобщи People.

По време на изслушването след приключване на събирането на доказателствата съдията обясни, че има две наказателни производства и „колкото и важно да е това дело... наказателните производства имат прецедент“. Page Six се е свързал с представители и на двамата актьори, но не е получил незабавен отговор.

През декември миналата година 38-годишната звезда от „Клюкарката“ заведе дело срещу Балдони, обвинявайки го в сексуален тормоз по време на снимките на „Никога повече“.

Актьорът от „Джейн Девственицата“ отрече обвиненията. През януари 41-годишният Балдони заведе дело за 400 млн. долара срещу Лайвли, съпруга ѝ Райън Рейнолдс и техния публицист, обвинявайки ги в клевета, изнудване и други нарушения.

През юни съдия отхвърли иска за клевета на режисьора, както и иска на Балдони за 250 млн. долара срещу „Ню Йорк Таймс“.

Лиман постанови, че Балдони и неговата продуцентска компания Wayfarer Studios „не са твърдели, че Лайвли е отговорна за каквито и да било изявления, различни от изявленията в нейната жалба до Калифорнийския департамент за граждански права, които са поверителни“. Той уточни, че в иска на Балдони „се твърди, че Рейнолдс и публицистът Лесли Слоун са направили допълнителни изявления, обвиняващи Балдони в сексуален тормоз, и че „Таймс“ е направил допълнителни изявления, обвинявайки страните от „Уейфърър“ в участие в кампания за очерняне“.

Съдията добави: „Страните на Уейфърър не твърдят, че Рейнолдс, Слоун или „Таймс“ биха се съмнявали сериозно в истинността на тези твърдения въз основа на информацията, с която разполагат, както се изисква, за да носят отговорност за клевета съгласно приложимото законодателство.“

Балдони и неговият правен екип получиха възможност да изменят жалбата си, но миналия месец съдията излезе с окончателно решение, в което се отбелязва, че Балдони и съищците му от Wayfarer Studios са отказали да подадат изменена жалба.

Следващото изслушване по делото на Лайвли и Балдони е насрочено за 22 януари и ще включва устни пледоарии по бързото производство.

Блейк Лайвли Джъстин Балдони Съдебно дело Сексуален тормоз Клевета Отлагане на процес
