Агент на Джъстин Балдони сравни поведението на Блейк Лайвли с изнудване

Б ившият агент на Джъстин Балдони, Дани Грийнбърг, сравни поведението на Блейк Лайвли на снимачната площадка на филма от 2024 г. „It Ends With Us“ с „изнудване“ в съдебни документи. Агентът от WME, който представлявал актьора по време на работата му по филма, според съобщенията изпратил на Балдони предложения за писмо до Sony относно предполагаемия „опит на Лайвли да поеме контрола над филма“ през юли 2024 г., според съдебни документи, получени от Page Six в понеделник.

Според транскрипцията на показанията на Грийнбърг, думата „изнудване“ се отнася до „кумулативното поведение“ на Лайвли, с което Балдони и неговата продуцентска компания Wayfarer Studios трябвало да се справят.

Скандалът след филма "Никога повече": Балдони съди Лайвли и Рейнолдс за $400 млн.

На друго място в показанията представителят твърди, че е имал „постоянни разговори“ с Анж Гианети, изпълнителен директор по продукцията в Sony, относно поведението на звездата от „Gossip Girl“. „И в този момент на преден план беше въпросът с премиерата“, каза той, имайки предвид премиерата на филма в Ню Йорк през август 2024 г., където Балдони според съобщенията бил отведен в мазе, за да избегне среща с Лайвли, на 38 години, на червения килим.

Justin Baldoni’s ex-agent compares Blake Lively’s ‘It Ends With Us’ behavior to ‘extortion’: court docs https://t.co/oY7UPnw70E pic.twitter.com/WHoc0sSZEZ — Page Six (@PageSix) October 14, 2025

Говорител на Лайвли заяви пред Page Six в понеделник: „Съдът вече отхвърли тяхното така наречено твърдение за "поемане на контрола над филма", и този подбран цитат от депозицията на бившия агент на Балдони, преди да бъде изключен от WME, не добавя нищо ново. Всъщност съдът дори прие техните обвинения за верни за целите на аргумента – и все пак реши, че те не представляват валидно искане по закона.“ Говорителят добави: „Това е просто рециклирано разсейване, което няма нищо общо с действителния иск за сексуален тормоз и отмъщение, с който се сблъскват Балдони и обвиняемите от Wayfarer.“

Блейк Лайвли съди Джъстин Балдони за сексуален тормоз

Съ-звездите за първи път предизвикаха слухове за разногласия, когато забележително отказаха да промотират съвместно филмовата адаптация на книгата на Колийн Хувър и да позира заедно на премиерата в Ню Йорк. Лайвли потвърди спекулациите през декември 2024 г., когато подаде жалба за сексуален тормоз срещу звездата от „Jane the Virgin“.

Justin Baldoni's former agent Danny Greenberg is weighing in on the actor-director's ongoing drama with Blake Lively -- describing in a deposition why he compared the situation to extortion.



Read more: https://t.co/ozWO8wPHVJ pic.twitter.com/Hs6Y2366zL — TMZ (@TMZ) October 13, 2025

В жалбата си тя обвини Балдони, че й показвал „голотии във видеа или изображения на жени“, говорил за миналата си зависимост от порно, разпитвал я за теглото й и организирал кампания за очерняне, за да съсипе кариерата й. Лайвли повтори тези обвинения в официален иск, подаден по-късно същия месец.

Нежелани целувки и гледане, докато е гола: Всичко, за което Блейк Лайвли съди Джъстин Балдони

Юридическият екип на Балдони отрече обвиненията по онова време, заявявайки пред Page Six, че е „срамно, че г-жа Лайвли и нейните представители отправят толкова сериозни и категорично неверни обвинения“. „Тези твърдения са напълно неверни, възмутителни и умишлено сензационни с цел публично да навредят и да преразкажат разказ в медиите“, казаха те, заявявайки, че режисьорът наел кризисен мениджър, за да управлява предполагаемите „многобройни изисквания и заплахи“ на Лайвли.

Балдони отговори на иска със собствен иск за 400 милиона долара срещу Лайвли и нейния съпруг Райън Рейнолдс, в който обвини актрисата, че използвала влиянието на Рейнолдс и на приятелката си Тейлър Суифт, за да получи каквото иска. Продуцентът на „Five Feet Apart“ също обвини актьора от „Deadpool“, че се държал агресивно към него, изисквайки да се извини на Лайвли за действия, които или никога не са се случили, или са били грубо изопачени. Взривителният иск обаче беше отхвърлен през юни.

Балдони и звездата от „Age of Adaline“ ще разрешат спора си в съда през март 2026 г.