Джъстин Балдони губи делото срещу Блейк Лайвли заради неочаквана грешка

Д елото на Джъстин Балдони срещу Блейк Лайвли, съпруга ѝ Райън Рейнолдс и „Ню Йорк Таймс“ е в застой, след като Балдони пропусна крайния срок за обжалване след прекратяването му през юни.

Многомилионният иск за клевета, оценяван на около 400 милиона долара, бе подаден от Балдони, след като Лайвли първоначално го съди за тормоз – дело, което все още е висящо в американските съдилища.

„Ню Йорк Таймс“ публикува показанията на 38-годишната актриса, която играе заедно с Балдони във филма "Никога повече" – успешна адаптация по романа на Колийн Хувър, посветен на темата за домашното насилие. Именно тази продукция се превръща в отправна точка за предполагаемите разногласия между двамата – както на снимачната площадка, така и извън нея.

Justin Baldoni’s $400M lawsuit against Blake Lively, Ryan Reynolds comes to dramatic ending https://t.co/mlvvkcOdY2 pic.twitter.com/aR16wNWBRJ — Page Six (@PageSix) November 3, 2025

Според изявленията на Лайвли пред изданието и документа от 80 страници, който тя е подала в съда, Балдони е изготвил „план“ за „унищожаване“ на репутацията ѝ. Актрисата го обвинява в „повтарящ се сексуален тормоз и обезпокоително поведение“ по време на снимките, както и в създаване на „враждебна работна среда“.

В жалбата се посочва, че през януари 2024 г. е проведена извънредна среща, на която са разгледани исканията на Лайвли да се върне към снимките на "Никога повече" след стачката на актьорите и сценаристите. Срещата, на която присъства и съпругът ѝ Райън Рейнолдс, позволила продукцията да бъде подновена, след като актрисата твърди, че условията на снимачната площадка са били враждебни.

По думите ѝ Балдони е коментирал теглото ѝ пред треньора ѝ, оказвал е натиск да разкрие религиозните си убеждения и е обсъждал неподходящо личния си живот – включително споменавайки неговата предишна зависимост от порнография.

Лайвли също така твърди, че Джейми Хийт, един от продуцентите на филма и главен изпълнителен директор на Wayfarer Studios, ѝ е показал видео на собствената си съпруга, заснето по време на раждане. Тя обвинява още Балдони и Хийт, че са влезли в гримьорната ѝ без разрешение докато кърмела сина си.

Според нея „притесненията, които Лайвли е изразила, не са били само за нея, а и за останалите жени от актьорския състав и екипа, някои от които също са се изказали“.

Актрисата поискала от режисьора да не добавя нови интимни сцени извън тези, предвидени в сценария, признавайки по време на делото, че и двамата са се държали непрофесионално. Тя разкрива, че Балдони ѝ е разказвал за „минали сексуални връзки“ и е споделял твърдения, които я карали да се чувства неудобно между дублите – включително това, че може да общува с мъртвите, дори с баща ѝ Ърни Лайвли, който почина през 2021 г.

Justin Baldoni’s massive $400M lawsuit against Blake Lively and Ryan Reynolds just hit a wall — and fans can’t believe how it ended.https://t.co/OSxGCoxZXV — Atlanta Black Star (@ATLBlackStar) November 4, 2025

„Беше обидно и насилствено от негова страна да твърди, че е имала лична връзка с наскоро починалия си баща“, коментира тя.

Връщайки се към „кампанията за очерняне“, която Лайвли твърди, че е преживяла, напрежението се засилва след премиерата на "Никога повече" и по време на престурнето между юли и август 2024 г. Липсата на химия между двамата – те дори не позираха заедно на червения килим – както и различният им подход към представянето на филма, допринасят за напрежението: Балдони акцентира върху темата за насилието, основано на пола, докато Лайвли подчертава характера на своята героиня – жена, която е „много повече от жертва“.

За да усложни ситуацията, Балдони нае пиар експерта Мелиса Нейтън – специалист по репутационни кризи, която по-рано е работила с Джони Деп по време на процеса му с Амбър Хърд.

Щетите върху репутацията на актрисата я подтикват да заведе собствено дело няколко месеца по-късно – процес, който остава активен и дори набира скорост, след като делото на Балдони бе окончателно прекратено.

‘Romper el círculo’: cronología del pleito legal entre Blake Lively y Justin Baldoni https://t.co/BGI8qE47V8 pic.twitter.com/0KTVn0hTE6 — Independent en Español (@IndyEspanol) November 4, 2025

През юни съдията отхвърли иска на режисьора срещу Лайвли, Рейнолдс и The New York Times. Тогава актрисата сподели в социалните мрежи за болката, която е преживяла през това бурно време:

„Като толкова много други, аз почувствах болката от ответен иск, включително изкуствен срам, който се опитва да ни сломи“, написа тя тогава. „Въпреки че делото срещу мен беше отхвърлено, много хора нямат ресурсите да се защитят“, добави тя.

Актрисата завършва посланието си с думите, че е „по-решена от всякога да продължи да защитава правото на всички жени да имат глас – да защитят своята безопасност, почтеност, достойнство и своята история“.