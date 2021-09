Бивш помощник на принц Чарлз се оттегли от поста си след обвинения с влияние

Б ивш помощник на принца на Уелс временно се оттегли от поста си на изпълнителен директор на Фондацията на принца на фона на обвиненията, че е използвал влиянието си, за да осигури награда за голям дарител, съобщава Би Би Си.

Майкъл Фосет е обвинен, че е предложил да помогне на богат саудитски бизнесмен да получи рицарско звание и британско гражданство.

Махфуз Марей Мубарак бин Махфуз е получил почетния Орден на Британската империя в края на 2016 година.

Фондацията на принца заяви, че разследва случая.

SUNDAY TIMES EXCLUSIVE



Prince Charles’s top aide, Michael Fawcett, has stepped down over evidence he "fixed" a CBE for Saudi tycoon who gave £1.5m to palace charity



Prince himself gave Saudi the honour in private ceremony after series of secret meetingshttps://t.co/Iu00RO34gl