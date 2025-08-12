Хари и Меган подписват нов многогодишен договор с Netflix

Х ерцогът и херцогинята на Съсекс обявиха, че удължават договора си с Netflix за създаване на филми и телевизионни предавания, пише BBC.

Споразумението е описано като „многогодишна сделка за първи поглед“, което означава, че стрийминг платформата ще има право първа да разглежда и одобрява проектите на продуцентската компания Archewell, основана от принц Хари и Меган.

Новият договор е по-гъвкав от предишния, но опровергава слуховете, че двойката ще прекрати напълно сътрудничеството си с Netflix.

Netflix just extended their deal with Harry & Meghan. Today is not a good day for those who swore the couple was going to be broke and return to the UK. pic.twitter.com/VAZYgQkkgx — Julieth ❀ (@troubleshade) August 11, 2025

Meган каза, че партньорството им с Netflix ги вдъхновява да създават "съдържание в различни жанрове, което достига до хората по целия свят и отразява нашата споделена визия“.

Не е обявено нито колко години ще продължи новата сделка, нито финансовите ѝ параметри. Предишният договор, сключен през 2020 г., се оценяваше на около 100 милиона долара.

Congratulations to #HarryandMeghan for a new multi year @netflix deal 👏

Meghan: “My husband and I feel inspired by our partners who work closely with us and our #Archewell team to create thoughtful content across genres that resonates globally, and celebrates our shared vision” pic.twitter.com/8H0JM4TO3G — Anna 🌸 (@anna_itsonlyme) August 11, 2025

Новината идва малко преди премиерата на втория сезон на кулинарното шоу "С любов, Меган", което ще бъде излъчено по-късно този месец.

По данни на Netflix първият сезон не е попаднал сред 300-те най-гледани предавания в платформата през първата половина на 2025 г. Сериалът, който представя Меган в кухнята заедно със знаменитости, е привлякъл 5,3 милиона гледания. За сравнение, най-гледаната продукция в този период – драмата Adolescence – е събрала 145 милиона гледания.

Harry And Meghan Sign New Netflix Deal After All—But For Less Than Previous Mega-Dealhttps://t.co/Z8GEFjlHUz pic.twitter.com/UwM0UUrhBE — Forbes (@Forbes) August 11, 2025

Документалният филм Хари и Меган, който Netflix излъчи през декември 2022 г. и който разказва за оттеглянето на двойката от кралските им задължения, имаше далеч по-голяма аудитория – 23,4 милиона гледания след премиерата.

Archewell обяви и специално празнично издание на "С любов, Меган", в което зрителите ще бъдат поканени да се присъединят към Меган в Монтесито за „вълшебно коледно тържество“. Предаването е придружено от линия храни и напитки под марката As Ever, включваща розе и конфитюри.

По-късно тази година в Netflix ще се появи и ново предаване, продуцирано от Хари и Меган – Masaka Kids: A Rhythm Within. То ще разказва историята на сиропиталище в Уганда, описано като „фар на надежда в свят, в който сенките на кризата с ХИВ/СПИН все още тегнат“.

„Хари и Меган са влиятелни гласове, чиито истории достигат до зрителите по цял свят,“ каза главният директор по съдържанието на Netflix Бела Баджария. „Реакцията към тяхната работа говори сама за себе си – те дадоха на публиката интимен поглед върху живота си и бързо се превърнаха в създатели на един от най-гледаните ни документални сериали.“

