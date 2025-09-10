Newsweek: Предаването на Меган Маркъл е "проблем" за бранда ѝ As Ever

В торият сезон на кулинарното шоу на Меган Маркъл в Netflix, озаглавено „With Love, Meghan“, не успя да осигури продуктова реклама, която би могла да даде тласък на онлайн магазина ѝ As Ever, сподели експерт по брандове пред Newsweek. Шоуто винаги е било представяно като партньор на лайфстайл магазина на херцогинята на Съсекс, като феновете на предаването имаха възможност да закупят артикули, които са видели на екрана, като например нейните декоративни цветя, пише Newsweek.

Въпреки това, Ник Еде, британски експерт по брандове и култура, заяви пред Newsweek, че тя не е направила достатъчно, за да стане ясно, че тези продукти са от As Ever. След слаб отзив за втория сезон, тя може би е пропуснала златна възможност. Това може да има последствия и за Netflix, тъй като компанията притежава дял от As Ever и съответно част от печалбите.

„Гледаемостта е намаляла, хората не се интересуват особено от „With Love“, има някои фенове, които винаги ще го оценяват“, каза Еде. „За Netflix проблемът е дали това ще се превърне в продажби на техния продукт, дали наистина ще спечелят пари от това? Ако се замислите, те все още не са спечелили нищо. Инвестицията им сигурно е била огромна за създаването на продукта, изграждането на марката, ребрандирането и пускането ѝ на пазара, а този втори сезон е пропусната възможност, която можеше да бъде превърната в разширена реклама, ако бяха постъпили правилно.“

Първият сезон успя да популяризира някои от продуктите ѝ, особено декоративните ядливи цветя, които привлякоха внимание онлайн, включително и някои подигравки от критици. Въпреки това, шоуто стартира около месец преди първото пускане на продукти, така че онези, които гледаха предаването веднага, не можеха да купят нищо в този момент. А когато магазинът As Ever стартира онлайн, запасите се изчерпаха за минути, оставяйки много фенове без възможност да опитат продуктите ѝ поради недостатъчно предлагане.

Вторият старт също се разпродаде бързо, което накара Меган да разшири асортимента си, включвайки и вино. Сега Меган изглежда най-накрая е разрешила проблема с доставките на As Ever, като запасите както от хранителните ѝ продукти, така и от виното остават в продажба, без да се разпродават веднага. Вторият сезон можеше потенциално да бъде възможност за рекламиране на някои от новите ѝ продукти.

„Това е проблем, защото очевидно са заснели сезоните един след друг“, каза Еде. „Ако бяха направили два отделни сезона, можеха да включат много продуктови реклами с марката й As Ever, но очевидно, когато шоуто започна, те нямаха никакви продукти. Така че можеш да я видиш да използва декоративни цветя или да пие чаша розе, но не би го свързал с As Ever, така че няма пресечна точка тук. Това е причината да има голям проблем.“

Сега, когато вторият сезон стартира със слаб отзив, особено в САЩ, Еде смята, че трети сезон е малко вероятен. Това означава, че възможността, която Меган имаше да използва „With Love“ като средство за популяризиране на As Ever, може да е значително намаляла. Независимо дали трети сезон ще получи зелена светлина или не, тя ще има поне още една възможност с празничен специален епизод, планиран за декември.

„Очевидно тя има коледен специален епизод и се надявам, че ще може да включи някои от действителните си продукти там“, каза Еде.