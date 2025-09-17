Любопитно

Спанак, фибри или оцет: Тайната на Кристен Бел за хранене без напълняване

Методът на Бел включва консумация на спанак или други листни, влакнести зеленчуци преди хранене с високо съдържание на въглехидрати

17 септември 2025, 12:06
От планинска хижа до ранчо с коне: Зашеметяващите имоти на Робърт Редфорд за милиони

От планинска хижа до ранчо с коне: Зашеметяващите имоти на Робърт Редфорд за милиони
Националният ни отбор по волейбол с тотален разгром над Чили, първи сме в групата

Националният ни отбор по волейбол с тотален разгром над Чили, първи сме в групата
Нови подробности за раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт

Нови подробности за раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт
17 септември: Почитаме светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София

17 септември: Почитаме светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София
Оказва се, че бактериите в тялото ви може да са ключът към добрия сън

Оказва се, че бактериите в тялото ви може да са ключът към добрия сън
Алергия прати София Вергара спешно в болница, пропусна

Алергия прати София Вергара спешно в болница, пропусна "Еми"
Професор лорд Мартин Рийс: Технологиите носят екзистенциални заплахи през 21. век

Професор лорд Мартин Рийс: Технологиите носят екзистенциални заплахи през 21. век
Впечатляваща победа на Феномените ги изпрати в Резиденцията в “Игри на волята

Впечатляваща победа на Феномените ги изпрати в Резиденцията в “Игри на волята

М оже би вече не разказва за скандалния живот на елита на Манхатън, но Кристен Бел все още разкрива тайни - само че този път са за кръвната захар, пише The Post.

(Във видеото може да научите повече за: Кристен Бел разкри, че децата ѝ харесват да пият безалкохолна бира)

На наградите „Еми“, колежката на Бел от „Никой не иска това“, Джъстин Лупе, разкри биохака на бившата звезда от „Клюкарката“ за консумация на въглехидрати без срив или наддаване на тегло.

„Питаш ли я каквото и да е за нивата на глюкозата ти, питаш ли я как да ти „запуши“ кръвната захар, преди да ядеш купа паста – жената знае какво да прави“, каза 36-годишната Лупе пред кореспондента на E! Зури Хол в неделя.

Методът на Бел включва консумация на спанак или други листни, влакнести зеленчуци преди хранене с високо съдържание на въглехидрати. Ако такива не са налични, Лупе казва, че Метамуцил или доза ябълков оцет също вършат работа.

„Предполага се, че стабилизира глюкозата ви“, отбеляза тя. „Можете да благодарите на Кристен Бел за това, всички.“

Оказва се, че е на прав път.

„Кристен Бел не греши тук“, каза пред The ​​Post Ейми Шапиро, регистриран диетолог и специалист по хранене. „Всъщност зад това стои известна наука.“

Независимо дали хапвате листни зеленчуци или приемате добавка като Metamucil, предварителното зареждане на системата ви с фибри може да забави усвояването на глюкозата в кръвния поток, обясни тя.

„Това води до по-стабилно и бавно покачване на кръвната захар, вместо до рязък скок, което води до срив и по-нататъшно желание за храна“, каза Шапиро.

Междувременно, проучванията показват, че ябълковият оцет може да подобри инсулиновата чувствителност и да забави изпразването на стомаха , до голяма степен поради съдържанието на оцетна киселина.

10 супер идеи за вкусни рецепти със спанак
10 снимки
спанак
спанак
спанак
спанак

„Това може да притъпи скоковете на кръвната захар след хранене, особено след хранения с високо съдържание на въглехидрати“, добави Шапиро.

По-стабилният глюкозен отговор може също да подобри настроението , да изостри фокуса и да ви накара да се чувствате сити за по-дълго време, като по този начин помага за предотвратяване на преяждане и нежелано наддаване на тегло.

С течение на времето, според Шапиро, това може да намали риска от развитие на инсулинова резистентност, диабет тип 2 , затлъстяване и сърдечно-съдови заболявания.

„Въпреки че не е „вълшебно лекарство“, и двете стратегии могат да доведат до измерима разлика в глюкозния отговор за много хора“, отбеляза тя.

Дали трябва да изберете ябълков оцет, листни зеленчуци или Метамуцил преди следващото си хранене зависи от вашия начин на живот.

„Лесно е да хапнете листни зеленчуци преди хранене, когато се храните навън, тъй като можете просто да си поръчате салата“, каза Шапиро.

„Ако предпочитате да пиете вода и нямате нищо против да добавяте фибри към нея, Metamucil може да е вашият избор. Това е чудесен начин да увеличите приема на фибри, ако диетата ви е бедна на фибри“, обясни тя.

Как да спрем да мислим за вредна храна, когато сме на диета
8 снимки
разходка куче жена гора
чаша вода лимон
диня
секс преяждане

Ако планирате да използвате ябълков оцет, Шапиро препоръчва да го пиете около 30 минути преди хранене с високо съдържание на въглехидрати.

„Но ако не харесвате вкуса, което много хора не харесват – или киселината дразни стомаха ви – това може да не е най-добрата тактика за вас“, предупреди тя.

Един трик, който не харесва? Желирани бонбони с ябълков оцет, които според нея са популярни, но нямат същия ефект като течния оцет.

„Ако трябваше да ги класирам, бих поставил истински хранителни фибри (листни зеленчуци) на първо място, допълнителни фибри (Metamucil) на второ и оцет като допълнителна добавка“, каза Шапиро.

Все пак, добавянето на фибри преди въглехидратите не е безплатен пропуск за преяждане.

„Здравословните навици и балансираното хранене остават най-важни“, отбеляза Шапиро.

За по-добри дългосрочни резултати, Шапиро препоръчва да се съсредоточите върху балансирани хранения, които включват протеини, мазнини и фибри, като същевременно намалите ултрапреработените въглехидрати и сладките закуски.

Тя също така подчерта силата на редовната физическа активност - един от най-добрите начини за поддържане на кръвната захар под контрол.

„Дори само 10 минути ходене след хранене помагат за подобряване на нивата на кръвната захар“, каза Шапиро.

Източник: New York Post    
Кристен Бел Кръвна захар Биохакинг Въглехидрати Фибри Ябълков оцет Здравословно хранене Диабет тип 2 Контрол на теглото Листни зеленчуци
Последвайте ни

По темата

Юлия Навална: Чуждестранни тестове показват, че Алексей Навални е бил отровен

Юлия Навална: Чуждестранни тестове показват, че Алексей Навални е бил отровен

Дългият до земята шлифер на Мелания Тръмп събра всички погледи

Дългият до земята шлифер на Мелания Тръмп събра всички погледи

Президентът Радев е отказал да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС

Президентът Радев е отказал да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС

Шокиращи данни за цените на основни хранителни продукти разкри КНСБ

Шокиращи данни за цените на основни хранителни продукти разкри КНСБ

Закръгляват пенсиите в евро в полза на гражданите

Закръгляват пенсиите в евро в полза на гражданите

pariteni.bg
Кучето ви постоянно киха? Ето възможните причини за това

Кучето ви постоянно киха? Ето възможните причини за това

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 1 ден
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 1 ден
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 1 ден

Виц на деня

При психолога: - Вечер оставяйте всички ваши проблеми зад вратата на апартамента! - Докторе, а дали жената ще е съгласна да спи на стълбището?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Патриарх Даниил отслужи тържествен водосвет за празника на София

Патриарх Даниил отслужи тържествен водосвет за празника на София

България Преди 13 минути

"Нашата столица носи името на Божията премъдрост", каза той

Мъж хвана жена си в леглото с 15-годишния ѝ доведен син

Мъж хвана жена си в леглото с 15-годишния ѝ доведен син

Свят Преди 47 минути

Жената беше осъдена на две години затвор

.

KINO NOVA излъчва „Последният замък“ в памет на Робърт Редфорд тази вечер от 21:00 ч.

Любопитно Преди 1 час

В екшън драмата той влиза в ролята на непокорния генерал Ъруин, който се противопоставя на несправедливостта

Зад дима: Истината за пушенето

Зад дима: Истината за пушенето

Любопитно Преди 1 час

„Пушенето – независимо от формата – остава сериозна заплаха за здравето"

БНБ пуска колекционерски евромонети от 1 януари 2026 г.

БНБ пуска колекционерски евромонети от 1 януари 2026 г.

България Преди 1 час

От 1 януари банката прекратява емитирането на български монети от благороден метал и мед в лева

<p>Радев: Борисов да е благодарен, че доведох на крака г-н Папергер в България</p>

Радев отговори на Борисов за "Рейнметал": Да е благодарен, че доведох на крака г-н Папергер в България

България Преди 1 час

Президентът коментира и петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков", по който депутатите дебатират в НС

Астероид с размер на небостъргач се приближава до Земята, съобщава НАСА

Астероид с размер на небостъргач се приближава до Земята, съобщава НАСА

Свят Преди 1 час

НАСА проследява астероиди, които се очаква да преминат на разстояние до 7,4 милиона километра от Земята. Всеки обект с диаметър над 150 метра в този диапазон се счита за потенциално опасен

Смъртоносна стрелба във Виена: Убита е жена, стрелецът е намерен мъртъв

Смъртоносна стрелба във Виена: Убита е жена, стрелецът е намерен мъртъв

Свят Преди 1 час

С тежки огнестрелни рани в болница са били откарани 24-годишна жена в критично състояние и 26-годишен мъж

Очаквайте на 8 декември в София – Българският Давос!

Очаквайте на 8 декември в София – Българският Давос!

Любопитно Преди 1 час

Годишната среща на бизнеса и обществото с властта – Powers Summit, ще се проведе в София Тех Парк

Пожарът в Рила, над река Илийна, е овладян

Пожарът в Рила, над река Илийна, е овладян

България Преди 1 час

Заради трудния терен доугасяването на тлеещите огнища е по-бавно

5 зодии, които ще получат септемврийска изненада от Меркурий: Проверете дали сте в списъка

5 зодии, които ще получат септемврийска изненада от Меркурий: Проверете дали сте в списъка

Любопитно Преди 1 час

Кои зодии ще имат късмет още от септември, но и кои трябва да внимават

95-годишна с деменция преби до смърт жена в старчески дом

95-годишна с деменция преби до смърт жена в старчески дом

Свят Преди 2 часа

"Приятелите ми казват, че не могат да повярват, защото това се случва само във филмите.“

Кметът на Огняново твърди, че е бит и заплашван oт местен хотелиер

Кметът на Огняново твърди, че е бит и заплашван oт местен хотелиер

България Преди 2 часа

Иван Ижбехов съобщи това в профила си във Facebook

Пеевски за вота на недоверие: Безсмислено упражнение и загуба на време

Пеевски за вота на недоверие: Безсмислено упражнение и загуба на време

България Преди 2 часа

"Точно хората, които грабиха държавата близо пет години, нямат срам да внесат вот на недоверие с такива теми, заяви той

Кристин Дейвис призна, че е била шокирана от внезапния край на „И просто ей така...“

Кристин Дейвис призна, че е била шокирана от внезапния край на „И просто ей така...“

Любопитно Преди 2 часа

Актрисата призна, че дори звездите от сериала не са знаели за внезапното решение да се сложи край след три сезона

<p>Борисов: Някой дава ли си сметка за това?!</p>

Борисов: Радев се опитва да сплаши "Рейнметал", за да не инвестират у нас

България Преди 2 часа

Лидерът на ГЕРБ определи петия вот на недоверие срещу правителството като "безотговорност"

Всичко от днес

От мрежата

5 съвета за първия ден с нова котка в дома ви

dogsandcats.bg

10 eсенни плодове и зеленчуци, които можете да споделите с кучето си

dogsandcats.bg
1

Любовни страсти в горите на Кричим

sinoptik.bg
1

Студен фронт сваля температурите

sinoptik.bg

На 50 Нети показа биологичната си майка Джилда (СНИМКИ)

Edna.bg

Това са ранните признаци на деменция преди 65 г. възраст: Не ги подминавайте!

Edna.bg

Защитник на Локомотив Пловдив мечтае за националния отбор

Gong.bg

Джаксън: Не се замисляш при обаждане от Байерн

Gong.bg

Президентът отказал да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС

Nova.bg

Започва инициатива за връщане на сънародниците ни в чужбина обратно в България

Nova.bg