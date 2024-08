"Беше ред на майка ти да умре": Искрените думи на едно дете към неговата учителка

Ж ена откри картичка, която е написала, когато е била на 7-годишна възраст за скърбяща учителка, и тя става популярна заради своята "откровена, но състрадателна същност".

"Толкова много се смях ... и реших, че и интернет може да го намери за смешно", казва 32-годишната Линдзи Шраад Килинг.

Килинг сподели снимки на ръчно написаната картичка в ТikТok, като една от нейните "морални истории от детството", където има повече от 3 милиона гледания.

През 1999 г. Килинг е на 7 години, когато научава, че майката на нейната учителка по информатика е починала.

