Бен Афлек: Това е най-голямата грешка в живота ми

Б ен Афлек сподели кое е нещото, за което съжалява най-много в живота си. В интервю за NYT актьорът казва, че най-голямата грешка, която е правил, е да се разведе с Дженифър Гарнър.

Ben Affleck Says His Divorce From Jennifer Garner Is the 'Biggest Regret of My Life' via @Elle https://t.co/nX8z8oi0Qv — Vooz (@letsvooz) February 19, 2020

Списание "Elle" припомня, че двамата бяха женени 10 години и заедно имат три деца. Афлек признава, че неговата зависимост към алкохола е довела до влошаване на брака му. Актьорът няколко пъти се опитва да се лекува, като влиза в център за рехабилитация.

"Пиех умерено дълго време. Започнах да пия все повече и повече, когато бракът ми се разпадаше. Това беше през 2015-2016 г. Зависимостта ми към алкохола създаде повече брачни проблеми", споделя Афлек.

Ben Affleck calls divorce from Jennifer Garner the ‘biggest regret of my life’ https://t.co/wwkKQTUsJ2 pic.twitter.com/m7w5ZTUpPe — Page Six (@PageSix) February 18, 2020

"Най-голямата грешка в живота ми е този развод"... Въпреки че все още се чувства виновен, той обяснява, че вече не се срамува, защото "срамът е токсичен и не води до нищо позитивно".

Източник: Getty Images/Guliver

"Със сигурност съм правил грешки. Със сигурност съм правил неща, за които съжалявам. Но трябва да се съвземеш, да се поучиш от грешките, да научиш още неща и да се опиташ да продължиш напред", казва още Афлек.

Ben Affleck calls Jennifer Garner divorce ‘biggest regret of my life,’ explains why he lied about back tattoo https://t.co/e9t7r6el38 pic.twitter.com/0wroKzlAjf — CHET DAY (@TheRealChetDay) February 19, 2020

Разводът на Дженифър Гарнър и Бен Афлек е финализиран през октомври 2018 г. По това време актьорът разкри, че тъкмо е завършил 40-дневен курс на лечение за неговата зависимост. През август същата година Гарнър му помага той да получи лечението, от което се нуждае.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още любопитно съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.