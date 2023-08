Барби на плаж! Марго Роби на романтична почивка в Гърция (СНИМКИ)

В понеделник Марго Роби беше забелязана на брега на остров Сифнос в Гърция, отбелязвайки релаксиращо бягство след излизането на „Барби“ на Грета Геруиг през юли. Тя беше видяна да релаксира на слънце със съпруга си, филмовия продуцент Том Акърли.

Margot Robbie and Husband Tom Ackerley Enjoy Romantic Getaway in Greece #margotrobbie #Barbie #sifnos #sifnosisland #greeknews #greece https://t.co/H0uoQoOBF4

Двойката беше заснета във водата на острова в Цикладите, докато споделяха сладка целувка и се прегръщаха. Акърли носеше чифт бански шорти в пастелни цветове, докато Роби облече чисто бял бански за гмуркането си в морето.

Swimsuit-clad Margot Robbie packs on PDA with husband Tom Ackerley in Greece https://t.co/RzkOCvovnh pic.twitter.com/RvPRe4lsUu