Румен Радев: Всички българи ще плащаме вересиите на олигархията

"Предстои среща в Берлин днес с канцлера Мерцел по неговата покана. Аз съм убеден, че тя ще потвърди и разшири партньорското сътрудничество между Германия и България. Мога да споделя също, че тази визита съвпада с решението на кредитните агенции да повишат перспективата пред кредитния рейтинг на България, което е първо признание за новото правителство. Тази прогноза отразява и възвръщането към политическа стабилност в България след години на безпътица. Тя е, разбира се, и положителна оценка за заявените намерения за консервативен, отговорен бюджет, който да гарантира икономическото развитие на България в условия на глобална нестабилност."

Това заяви премиерът Румен Радев, който днес е на посещение в Германия по покана на канцлера на федералната република.

Радев заминава за Берлин за среща "на четири очи" с Мерц

"Що се отнася до заявените бюджетни намерения по-рано днес от вицепремиера Донев, ще бъда съвсем кратък. Старата власт ни завеща много неразплатени сметки и авансово неразплатени, също така разплатени големи аванси, по които все още не е извършена дейност. А това означава, че всички българи ще плащаме вересиите на олигархията и на предишни управления. От "Прогресивна България" оставаме верни на своите заявени принципи и смятаме, че политическата класа трябва да даде пример. Затова премахваме всички механизми за увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. Ще ревизираме и заплащането в държавните дружества и бордове. В времена на ограничения именно политиците първи трябва да дадат пример", подчерта Радев.

"За "Евровизия" - огромен успех за България. Още веднъж поздравления на Дара, за професионализма, за всеотдайността, за таланта на БНТ, на целия екип. И още тази седмица ще ги поканя всички в Министерския съвет с ресорни министри, така че да уточним отсега какви средства ще са необходими за подготовка за догодина и как да организираме тази подготовка така, че България да се представи достойно, защото за нас това е една огромна възможност в много направления", добави Радев.