Дейвид Хаселхоф бе забелязан в инвалидна количка и с превързан глезен (СНИМКИ)

73-годишната икона от „Спасители на плажа“ Дейвид Хаселхоф предизвика сериозни опасения за здравето си, след като беше забелязан в инвалидна количка и с превързан глезен. Актьорът засили тревогата сред феновете си в сряда, когато папараци го уловиха на излизане от сесия по физиотерапия в Лос Анджелис, пише Page Six.

Звездата изглеждаше видимо отпаднал и крехък. Превръзката около глезена му навежда на мисълта, че екранният Мич Бюканън е претърпял ново нараняване – само седмици след като в медиите се появи информация, че е преминал през операции за смяна на коляното и тазобедрената става.

За срещата си със специалистите Хаселхоф бе избрал небрежно облекло – черен суитшърт с качулка, шорти и сива бейзболна шапка. Компания му правеше неговата 45-годишна съпруга Хейли Робъртс, която му помогна да се прехвърли в чакащия го автомобил. Представители на актьора не отговориха веднага на запитването на изданието Page Six за коментар.

Това не е първият път в последно време, в който Хаселхоф притеснява почитателите си. Миналия месец той бе забелязан да се придвижва с проходилка по време на рядка разходка със съпругата си в квартал Уест Хилс, Лос Анджелис. Тогава той носеше сива тениска, черен спортен панталон и бейзболна шапка, а през раменете му бе метнат суитшърт. Тогава негови представители успокоиха медиите, заявявайки, че актьорът се възстановява успешно от операциите, „справя се добре и се чувства отлично“.

Хронологията на здравословните му проблеми обаче се оказва по-дълга. Още през май 2025 г. Хаселхоф бе заснет на международното летище в Лос Анджелис, докато го придвижваха с инвалидна количка. На път за Канкун, Мексико, където пътуваше със съпругата си, актьорът сам сподели пред папараците, че изпитва силни болки и че му предстои операция на коляното през следващата седмица.

Дейвид Хаселхоф и Хейли Робъртс са заедно от 2011 г. Двойката сключи брак на интимна церемония в Италия през юли 2018 г.