МАЕ: Запасите от петрол се топят бързо

Държавите използват петролни запаси и стратегически резерви с „рекордни темпове“

18 май 2026, 15:04
Т ърговските петролни запаси намаляват „много бързо“, докато доставките на суровината от Персийския залив остават ограничени заради войната на САЩ и Израел с Иран, въпреки освобождаването на стратегически резерви от правителства по света. Това заяви ръководителят на Международната агенция по енергетика.

Опасенията от недостиг нарастват с наближаването на летния туристически сезон в Северното полукълбо. Авиокомпании предупредиха, че може да се стигне до недостиг на самолетно гориво в следващите седмици, ако проблемите с доставките продължат.

„Търговските запаси намаляват... Мисля, че сега се изчерпват много бързо“, каза Фатих Бирол пред журналисти при пристигането си за среща на финансовите министри от Г-7 в Париж.

„Все още разполагаме с няколко седмици, но трябва да сме наясно, че запасите намаляват стремително“, подчерта той.

Иран на практика е спрял движението на танкери през Ормузкия проток в отговор на американските и израелските удари, започнали в края на февруари. Това води до сериозни затруднения в транспорта на петрол и газ и предизвиква рязко поскъпване на суровината и всички стоки.

По-рано този месец МАЕ съобщи, че държавите използват петролни запаси и стратегически резерви с „рекордни темпове“, докато преговорите за прекратяване на войната остават без резултат. Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че „часовникът тиктака“ и „няма да остане нищо“ от Иран, ако не бъде постигнато мирно.

МАЕ е координирала освобождаването на 426 милиона барела от аварийните резерви на 32 държави членки, като по данни на агенцията вече са използвани около 164 милиона барела. 

