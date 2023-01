Откриха огромна жаба в Австралия (СНИМКИ)

О громна жаба, по-тежка от някои новородени човешки бебета, е открита в Австралия, предадоха осведомителните агенции.

Гигантската тръстикова жаба е забелязана от рейнджъри в националния парк Конуей в щата Куинсланд. Теглото й е 2,7 килограма и е кандидат за световен рекорд.

Средната тръстикова жаба тежи 450 грама.

Настоящият рекордьор е жаба, намерена в Швеция през 1991 г., чието тегло е 2,65 килограма.

Рейнджърът от Куинсланд Кайли Грей разказа, че змия, плъзгаща се по пътя, ги е принудила да спрат автомобила си.

Why does the poor toad have to be killed why can't she be kept in a zoo vivarium like any other poisonous frog or snake where she can do no harm'Toadzilla': Giant cane toad found in Australia weighing 2.7kg | World News | Sky News https://t.co/Vq4SDZU1Ed