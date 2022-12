Разгадаха тайната на "невидимите" стъклени жаби

Н якои жаби, обитаващи Южна и Централна Америка, притежават рядката способност да включват и изключват почти прозрачния си вид, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на публикация в сп. "Сайънс", пише БТА.

Now you see them, now you don’t.



Some frogs found in South and Central America have the rare ability to turn on and off their nearly transparent appearance, researchers report. https://t.co/yvo1z5ulGN