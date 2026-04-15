Астронавтът от „Артемис II“ Кристина Кох разкри как се е справила със синдрома на самозванеца

Астронавтката Кристина Кох, първата жена в лунната мисия „Артемис II“, разкрива как побеждава синдрома на самозванеца. Вместо празни утвърждения, тя използва психологическия трик да вярва в чуждата висока оценка, за да преодолее стереотипната заплаха

15 април 2026, 11:59
М оже да ви се стори трудно да се припознаете в астронавт на НАСА, независимо колко силно обича тя своето куче, осиновено от приют. Оказва се обаче, че вероятно имате повече общи неща с Кристина Кох, отколкото предполагате. Като жена в зряла възраст, намираща се в зенита на професионалните си постижения, тя все още се бори със синдрома на самозванеца – но е открила методи за справяне, от които всички можем да почерпим опит.

На 47 години Кристина влезе в историята като първата жена, пътувала до обратната страна на Луната на борда на мисията „Артемис II“. Тя бе част от екипаж, отдалечил се от Земята повече от всеки друг човек в историята. Но въпреки своя буквално „стратосферен“ успех, електроинженерката не е имунизирана срещу чувствата, които мнозина изпитват на този етап от живота – дори (или може би особено), когато обективно са най-компетентни.

В интервю за списание Brilliant Star миналата година, докато се подготвяше за историческата мисия, Кох обясни концепцията за „стереотипна заплаха“ и защо обичайните позитивни утвърждения не ѝ помагат. Вместо това тя се е научила да гледа на себе си през различна призма.

„Мисля, че има много предизвикателства, когато си част от група, която не е добре представена около теб, когато ходиш на работа всеки ден и се справяш с разни неща“, споделя тя. „Мисля също, че едно от най-големите предизвикателства е да не знаеш какво е трудно, защото си част от недостатъчно представена група, или това е просто трудно, защото е трудно.“

Тя продължи: „Мисля, че е по-трудно само да имаш тази допълнителна верига, която постоянно ти върви в ума и да се чудиш какво ще кажеш за това, защото съм жена? Опитвам се да общувам в тази област, където хората не са свикнали да виждат някой като мен. Където не се мотая толкова много с колегите си. Не се идентифицираме толкова много, да речем, в свободното си време или не успявам да отделя това време заедно. Има толкова много различни неща. И мисля, че подобно на компютърна верига, когато мислиш за нещо през цялото време, това може да ти отнеме обработката на всичко останало. Така че това само по себе си е предизвикателство. Но като цяло измислих различни неща, които ми помогнаха лично да преодолея някои от тези предизвикателства.“

Астронавтката обяснява още: „Чуваш хора да говорят за това как да вдъхновят себе си, като например: „Добре, Кристина, ще се справиш. Страхотна си. Наистина си добра в това.“ По някаква причина това никога не ми е помагало да постигна предизвикателството. Но научих за това нещо, наречено стереотипна заплаха, което означава, че хората всъщност се справят по-зле, когато си мислят, че са съдени въз основа на стереотип.“

И така, как се е преборила с това? Тя разкрива: „Не си казвах: „Кристина, ти си страхотна.“ Казвах си: „Кристина, всички горе в тази стая за оценяване, които те наблюдават и те оценяват, мислят, че си страхотна. Всеки път, когато направиш грешка, те просто ще кажат: „О, това беше просто малко нещо. Нищо особено.“ И това всъщност много ми помогна. Просто си повтарях отново и отново: „Те знаят, че съм наистина, наистина добра в това.“ Нямаше значение, че всъщност не вярвах в това. Но това беше нещо, което ми помогна да преодолея някои от онези стереотипи, които се промъкваха и имаха негативен ефект върху това как се справях.“

Стереотипната заплаха е психологическо явление, при което хората се чувстват изложени на риск да потвърдят негативните стереотипи за своята социална група – независимо дали става въпрос за пол, раса, възраст или професия. Това може да провокира тревожност, да повиши когнитивното натоварване и в крайна сметка да влоши резултатите. Ето защо усещането за самозванец може да бъде толкова деструктивно.

Когато астронавт, който буквално е разбил „стъкления таван“ с ракета, казва, че даден метод работи – ние слушаме внимателно. Трикът не е в това да убедите себе си, че сте гениални, а да приемете, че околните вече са го забелязали. Тази промяна в нагласата може и да не ви изстреля в открития Космос, но със сигурност ще ви помогне да достигнете нови висоти в собствената си сфера.

Източник: www.hellomagazine.com    
