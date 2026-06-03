Футболен празник в София: УФК „Ботев“ събра родни грандове в чест на Христо Ботев

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Столицата стана домакин на вълнуващ детски футболен турнир за таланти, родени през 2013 г. (U-13). Събитието, организирано от УФК „Ботев София“, се проведе на стадиона на 57-о Спортно училище и бе посветено на патрона на клуба и велик българин - Христо Ботев.

В надпреварата се включиха шест водещи отбора. Символично, ядрото на турнира бе съставено от трите тима в България, носещи името на революционера – „Ботев“ (София), „Ботев“ (Пловдив) и „Ботев“ (Враца). Към тях се присъединиха и съставите на „Левски“, „Септември“ и „Олимпия“, превръщайки състезанието в истински празник на младежкия футбол.

От спонтанната идея до голямата перспектива

Пред камерата на Vesti.bg президентът на УФК „Ботев София“ Красимир Първанов сподели как се е родила инициативата:

„Идеята се роди напълно спонтанно. Отскоро съм президент на клуба и свързвам всичко с името на Ботев и нашето 57-о Спортно училище. С наближаването на празника реших да отправим покана към клубовете с името 'Ботев' в България. Ръководството в София веднага се отзова, а колегите от Пловдив и Враца приеха идеята с радост. Спряхме се на набор 2013 с дългосрочна перспектива.“

Изборът на тази възрастова група не е случаен. Наскоро родният клуб стана част от Академия „Каляри“, което отваря огромни възможности пред децата. Сардинският клуб организира ежегоден престижен световен турнир за набор U-14, в който участват колоси като Ювентус, Милан, ПСЖ, Фламенго и Щутгарт. За първи път в историята български непрофесионален клуб получава покана за това грандиозно събитие, което ще се проведе в Италия през лятото на 2027 година.

„Златен билет“ и големи звезди за пример

Освен емоциите на терена, организаторите изненадаха младите таланти и с присъствието на големи имена от българския футбол, които влязоха в ролята на ментори:

  • Ивелин Попов – дългогодишен капитан и лидер на националния отбор;

  • Лъчезар Балтанов – бивш капитан и старши треньор на Ботев Пловдив;

  • Пламен Андреев – вратар, който е извървял пътя именно от школата на УФК „Ботев София“, за да стигне до големия футбол.

„За мен най-важното нещо е децата да виждат тези примери, за да знаят в каква посока трябва да вървят“, подчерта Красимир Първанов.

Голямата кулминация на деня бе специалната индивидуална награда. Едно от децата, избрано от експертното жури като най-добре представил се състезател, си тръгна със „Златен билет“. Тази специална награда му осигурява напълно безплатно пътуване и участие на световния турнир в Сардиния през следващата година.

Повече от атмосферата на турнира и цялото интервю с Красимир Първанов можете да гледате във видеото.

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