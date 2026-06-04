Свят

Чудо в „зоната на смъртта“: Шерп оцеля 6 дни сам на Еверест

Дава Шерпа беше забелязан за последно над Лагер 3, на около 7500 метра надморска височина, докато слизаше по планината, след като е изкачил върха. Надеждите за оцеляването му бяха нищожни, тъй като въздухът на тази височина е изключително разреден

4 юни 2026, 14:10
Чудо в „зоната на смъртта“: Шерп оцеля 6 дни сам на Еверест
Източник: Thinkstock/Guliver

Н епалски планински водач, за когото се смяташе, че е загинал на връх Еверест, беше намерен да пълзи надолу към Базовия лагер – шест дни след като беше видян жив за последен път.

Дава Шерпа беше забелязан за последно над Лагер 3, на около 7500 метра надморска височина, докато слизаше по планината, след като е изкачил върха, съобщава Би Би Си (BBC).

Надеждите за оцеляването му бяха нищожни, тъй като въздухът на тази височина е изключително разреден. В четвъртък обаче екип по почистването е забелязал опитния алпинист бавно да се спуска по дупе надолу. Водачът е бил с измръзвания на ръцете, но в видимо добро здравословно състояние.

„Дава успя да оцелее с дни въпреки всички шансове против него. Това е нищо по-малко от чудо. Това е истинско самоспасяване“, заяви Пемба Шерпа, изпълнителен директор на „8K Expeditions“, която ръководеше спасителната акция. 

До момента петима души са загинали по време на тазгодишния сезон, трима от които са непалци, участвали в подготовката на Еверест, съобщава информационна агенция AFP. Повече от 1000 души са достигнали върха на Еверест този сезон, което го прави най-натоварения в историята.

Дава Шерпа – известен още като Хилари Дава Шерпа (кръстен на прочутия алпинист Едмънд Хилари) – се е „спускал бавно“ през ледопада Кхумбу към Базовия лагер, когато е бил открит, разказва Пемба Шерпа. „Доколкото ми е известно, никой досега не е оцелявал сам на тази височина на Еверест. Истинско чудо е, че е преживял шест дни напълно сам и е слязъл невредим. Предполагам, че е останал в палатките по маршрута, за да се предпази“, добавя Пемба Шерпа.

Дава Шерпа е „в съзнание и е подложен на лечение“, съобщи Нишант Дхакал, лекар в интензивното отделение на болница HAMS в Катманду. „Той ме разпозна... добре е и говори. Щастливи сме“, сподели дъщеря му Мхендо Лхамо Шерпа пред агенция Ройтерс, след като го посети. 

Преди мъжът да бъде открит, съпругата на 52-годишния шерп беше споделила пред AFP, че вече е отслужила заупокойни молитви за душата му

В сряда Крис Трал – алпинист и бивш британски кралски пехотинец – публикува пост в Instagram в памет на Дава Шерпа, вярвайки, че той е загинал в планината. Във видеото Трал си спомня, че Дава Шерпа е „седнал да си почине с раницата си“, докато са слизали от Лагер 4 – най-високият лагер преди самия връх.

„Обърнах се и попитах: „Хилари, добре ли си, братко?“. А той отговори: „Да, да, добре съм, Крис, моля те, върви, върви! Това не беше нещо необичайно, знаете как е – веднъж аз излизам напред, веднъж той“,  разказва Трал. 

Докато Трал слизал надолу, застигнал полски алпинист от тяхната група, който изпитвал сериозни затруднения, и двамата продължили спускането заедно. Дава Шерпа обаче така и не ги настигнал.

„Беше дълъг щурм на върха. Това, което трябваше да отнеме пет дни до върха и обратно, ни отне 11 дни – толкова тежки бяха условията“, обяснява Трал. „И така, да се върна ли за шерпа, който най-вероятно просто ще се появи по-късно и ще е добре, както е правил стотици пъти преди?“, добавя той.

Кунг Шерпа, роднина на спасения водач, изрази недоволство от темпото на издирването в интервю за „Outside“ – издание за приключенски спортове.

Когато издирването в крайна сметка е започнало, то е било организирано от компанията „8K Expeditions“, която накрая успява да транспортира оцелелия с хеликоптер на безопасно място.

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