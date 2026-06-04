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Трансдъщерята на Илон Мъск си тръгна бясна от интервю след въпрос за баща ѝ

22-годишният модел Вивиан Уилсън, която смени пола си през 2022 г., прекъсна внезапно разговор с репортер в Ибиса. Конфликтът между нея и технологичния магнат Илон Мъск продължава да ескалира публично след серия от взаимни обвинения

4 юни 2026, 16:42
Трансдъщерята на Илон Мъск си тръгна бясна от интервю след въпрос за баща ѝ
Източник: Getty Images

О тчуждената дъщеря на Илон Мъск, Вивиан Уилсън, внезапно напусна интервю на червения килим, след като беше попитана за баща си милиардер.

Уилсън, която разкри, че е транссексуална през 2020 г., разговаряше с репортер на събитие на бранда Desigual Vintage в Ибиса, Испания, във вторник, когато разговорът се насочи към главния изпълнителен директор на Tesla.

„Баща ти е най-страхотният, нали?“, попита репортерът.

„Моят какво? Моля?“, отговори 22-годишната Уилсън.

Репортерът повтори въпроса, казвайки: „С най-добри пожелания към баща ти.“

„Добре“, отвърна Уилсън, преди да прекрати интервюто и да си тръгне, според кадри, разпространени в социалните мрежи.

Разговорът е поредното публично напомняне за дългогодишния разрив между Уилсън и предприемача.

Моделът, която премахна фамилията Мъск от името си, законно промени пола си през 2022 г. и многократно е критикувала баща си, заявявайки, че не желае да има никаква връзка с него.

В съдебни документи от 2022 г. тя посочи, че „вече не желае да бъде свързвана по никакъв начин“ с Мъск. Оттогава и двамата говорят открито за обтегнатите си отношения.

В интервю от 2023 г. пред биографа Уолтър Айзъксън Мъск заяви, че Уилсън е станала „пълна комунистка“ и обвини за политическите ѝ възгледи частното училище в Санта Моника, Калифорния, което е посещавала от детската градина до 12-ти клас.

Основателят на SpaceX по-късно упрекна обкръжението ѝ, че е бил „измамен“ да подпише документите, свързани с промяната на пола на Вивиан.

„На практика загубих сина си“, каза Мъск пред канадския психолог Джордан Питърсън през 2024 г. „Наричат го „мъртвоименуване“ с причина. Причината е, че синът ти е мъртъв. Моят син Ксавие е мъртъв, убит от „woke“ вируса (прогресивното мислене).“

Уилсън отвърна на удара, като обвини Мъск, че е отсъствал през по-голямата част от детството ѝ.

„Той няма представа каква бях като дете, защото просто не беше до мен“, сподели тя пред NBC News. „А през малкото време, в което присъстваше, бях безмилостно тормозена заради женствеността и различията си.“

Тя също така описа Мъск като „студен“ и „нарцистичен“ и заяви, че няма интерес да поддържа контакт с него.

„Искам да стане абсолютно ясно: аз се отрекох от него, а не той от мен“, написа тя по-късно в платформата Threads на Марк Зукърбърг.

Съвсем наскоро Уилсън разказа за израстването си като дете на един от най-богатите мъже в света, наричайки преживяването „изолиращо“ и „странно“.

„Беше много странно преживяване, много изолиращо“, каза тя пред Cosmopolitan в интервю, публикувано през април. „Спомням си, че бях съвсем малка, виждах бездомни хора по улиците и ми ставаше лошо. Околните ми се караха, че се държа като драматично дете. Но не, бях напълно права да реагирам толкова емоционално на това.“

Вивиан Уилсън е сред най-големите деца на Мъск. Тя и нейният брат близнак Грифин са родени в Калифорния през 2004 г. по време на брака на милиардера с писателката Джъстин Уилсън.

През годините Мъск е станал баща на общо 14 деца от бившата си съпруга Джъстин Уилсън, музикантката Граймс, изпълнителната директорка на Neuralink Шивон Зилис и инфлуенсърката Ашли Сейнт Клер.

Източник: pagesix.com    
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