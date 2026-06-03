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Защо голфът има 18 дупки? Историята на един спортен стандарт

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Замисляли ли сте се някога защо в голфа се играят точно 18 дупки, а не 9, 12 или 20? Отговорът на този въпрос се крие в историята на легендарния клуб Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews в Шотландия. Основан през 1754 година, той и до днес остава един от най-престижните голф клубове в света.

На същото това парче шотландска земя се е играел голф още от XV век. Първоначално игрището просто следвало естествената топография на брега, докато земята не свършвала в залива Сейнт Андрюс. Това естествено ограничение позволявало изграждането на точно 11 дупки. Когато завършвали 11-ата дупка, играчите просто се обръщали и играели същите 11 дупки в обратна посока към началото, което правело пълен кръг от общо 22 дупки.

Всичко обаче се променя на 4 октомври 1764 година. Тогавашният капитан на клуба Уилям Сейнклер от Рослин, заедно с няколко други членове, решава, че четири от тези дупки са твърде къси и незадоволителни за игра. Те комбинират четирите къси дупки в две по-дълги. Вследствие на тази софтуерна промяна по трасето, игрището изведнъж остава с точно 9 дупки на отиване и 9 дупки на връщане - или общо 18.

Тъй като Сейнт Андрюс е най-влиятелният клуб по онова време, всяко друго сериозно голф игрище в света започва да копира този модел. Така 18-те дупки стават неофициален стандарт през следващите близо 200 години. Едва през 50-те години на XX век този брой официално се утвърждава като задължително международно правило за всяка турнирна игра в голфа.

 

Автор: Александър Костадинов
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