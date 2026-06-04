Любопитно

Емилия и Борис влязоха в откровен блиц за личния си живот в “Капките Podcast”

От Рио де Жанейро до Горубляне и от пантофите до високите обувки - двама от най-обичаните участници в Сезона-Слънце влизат в блиц с неочаквани въпроси

4 юни 2026, 16:20
KINO NOVA с престижно отличие от европейските GEMA Awards

KINO NOVA с престижно отличие от европейските GEMA Awards
Симона и Пламена разкриват тайни и лични избори в Женски блиц

Симона и Пламена разкриват тайни и лични избори в Женски блиц
Джил Байдън разкри за ледената си среща с Мелания Тръмп

Джил Байдън разкри за ледената си среща с Мелания Тръмп
Разкопките под

Разкопките под "Нотр Дам" изумиха археолозите
Футболен празник в София: УФК „Ботев“ събра родни грандове в чест на Христо Ботев

Футболен празник в София: УФК „Ботев“ събра родни грандове в чест на Христо Ботев
Защо голфът има 18 дупки? Историята на един спортен стандарт

Защо голфът има 18 дупки? Историята на един спортен стандарт
Иво Димчев и Виктор: Любов, изкуствени гърди и още странни избори

Иво Димчев и Виктор: Любов, изкуствени гърди и още странни избори
“Бангаранга” срещу караоке: Алекс Раева и Весела Бабинова в блиц сблъсък

“Бангаранга” срещу караоке: Алекс Раева и Весела Бабинова в блиц сблъсък

К акво избираш между Рио де Жанейро и Горубляне? Между токчета и пантофи? Или между Маги Халваджиян и собствената си съпруга? Именно пред такива дилеми застават Емилия и Борис в новия блиц на “Капките Podcast”.

Борис е категоричен още от първия въпрос, а именно коя среща е била по-съдбоносна - тази с жена му или тази с Маги Халваджиян? “Тази с жена ми”, казва той без колебание. И честно казано, едва ли има друг възможен отговор. На въпроса Рио де Жанейро или Горубляне реагира с усмивка: “Рио де Жанейро. Там поне не съм ходил. В Горубляне бях 12 пъти!”. Покрай шегите Борис прави и едно съвсем сериозно признание - след “Капките” риалити форматите засега му стигат.

При Емилия изборите са доста интересни. Между рокля на токчета и анцуг с пантофи, тя вече предпочита удобството: “Наносила съм се на рокли”. А когато трябва да избира между критика от Азис или критика от Фънки, певицата не пропуска възможността да се пошегува: “Азис много ме подкрепяше. А за Фънки - дойде Глория и всичко се оправи!”. Емилия признава и нещо за своя спортен хъс в шоуто: “Исках поне 1 победа. Ядосвах се понякога”.

Би ли избрал Борис дует със сина си пред дует с участник от “Капките”? И предпочита ли Емилия спокойния живот пред турбуленция? Отговорите са в новия епизод на поредицата “Емилия VS Борис | Schweppes пита - Капките отговарят”.

Официалният подкаст на любимото шоуто за имитации - "Капките Podcast" можете да гледате в Vbox7, Nova Play и YouTube. Следете най-интересните акценти във Facebook, Instagram и TikTok .

Капките Podcast Емилия Борис шоу за имитации блиц интервю риалити формат знаменитости
Последвайте ни
Челен сблъсък на два трамвая в София, дете и трима души пострадаха

Челен сблъсък на два трамвая в София, дете и трима души пострадаха

Скандал в Нидерландия с упояване и насилване на жени

Скандал в Нидерландия с упояване и насилване на жени

Мъж намушка майка си в София

Мъж намушка майка си в София

Самолетна катастрофа на Адриатическото крайбрежие: Има жертви, издирват още оцелели

Самолетна катастрофа на Адриатическото крайбрежие: Има жертви, издирват още оцелели

Наследяване на дългове: Как да не се окажете отговорни за чужд кредит

Наследяване на дългове: Как да не се окажете отговорни за чужд кредит

pariteni.bg
10 признака, че кучето ви е здраво

10 признака, че кучето ви е здраво

dogsandcats.bg
България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки
Ексклузивно

България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

Преди 2 дни
2 юни: Денят, в който природата постави България на колене
Ексклузивно

2 юни: Денят, в който природата постави България на колене

Преди 2 дни
<p>Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ</p>
Ексклузивно

Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ

Преди 2 дни
Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?
Ексклузивно

Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Йордан Иванов от „Демократична България“ беше избран за председател на Комисията по транспорт и съобщения

Йордан Иванов от „Демократична България“ беше избран за председател на Комисията по транспорт и съобщения

България Преди 10 минути

Комисията се състои от 23-ма народни представители

Изписаха от „Пирогов“ 17-годишния младеж от Благоевград

Изписаха от „Пирогов“ 17-годишния младеж от Благоевград

България Преди 12 минути

7-годишният младеж от Благоевград, който беше приет по спешност в столичната университетска болница „Пирогов“, днес (4 юни) бе изписан в добро състояние, съобщиха официално от лечебното заведение

Актьорът Шая Лабъф получи две години пробация заради сбиване

Актьорът Шая Лабъф получи две години пробация заради сбиване

Свят Преди 25 минути

Лабъф, известен с ролите си във филмите „Трансформърс“ и „Индиана Джоунс и Кралството на кристалния череп“, беше арестуван след инцидент на 17 февруари

Халил Летифов от ДПС е избран за председател на Комисията по околната среда и водите

Халил Летифов от ДПС е избран за председател на Комисията по околната среда и водите

България Преди 26 минути

Трансдъщерята на Илон Мъск си тръгна бясна от интервю след въпрос за баща ѝ

Трансдъщерята на Илон Мъск си тръгна бясна от интервю след въпрос за баща ѝ

Любопитно Преди 38 минути

22-годишният модел Вивиан Уилсън, която смени пола си през 2022 г., прекъсна внезапно разговор с репортер в Ибиса. Конфликтът между нея и технологичния магнат Илон Мъск продължава да ескалира публично след серия от взаимни обвинения

Костадин Ангелов отново оглави Комисията по здравеопазването

Костадин Ангелов отново оглави Комисията по здравеопазването

България Преди 1 час

Ангелов беше председател на здравната комисия и в предишното 51-во Народно събрание

България е на първо място в ЕС по разходи за правосъдие като дял от БВП

България е на първо място в ЕС по разходи за правосъдие като дял от БВП

България Преди 1 час

По брой на съдиите България е на пето място в ЕС и на десето по брой на адвокатите

Вълна от фалшиви сигнали за бомби в Русенско

Вълна от фалшиви сигнали за бомби в Русенско

България Преди 1 час

Получена е информация и за поставено самоделно взривно устройство на Дунав мост

ЕК продължава наказателната процедура срещу България за правната помощ

ЕК продължава наказателната процедура срещу България за правната помощ

Свят Преди 1 час

При липса на задоволителен отговор ЕК може да реши да предаде България и Полша на Съда на ЕС

Еврокомисар Йесика Русвал: България трябва да ускори прехода към кръгова икономика

Еврокомисар Йесика Русвал: България трябва да ускори прехода към кръгова икономика

България Преди 2 часа

Разпределиха комисиите в 52-рото НС: "Прогресивна България" взема властта, службите отиват на ротация

Разпределиха комисиите в 52-рото НС: "Прогресивна България" взема властта, службите отиват на ротация

България Преди 2 часа

ПГ на ПБ си осигури абсолютно мнозинство от председателски места и членове в бюджетната и правната комисия. Изключение прави само контролът над службите за сигурност, където шефовете ще се сменят на паритетен принцип

Брутален побой в Ямбол: 53-годишен мъж е с кръвоизлив в мозъка, задържаха нападателя

Брутален побой в Ямбол: 53-годишен мъж е с кръвоизлив в мозъка, задържаха нападателя

България Преди 2 часа

Тежкият инцидент се е разиграл след скандал пред жилищен блок в комплекс „Георги Бенковски”. Пострадалият е транспортиран по спешност към болницата в Сливен с тежка телесна повреда, а полицията вече е прибрала 34-годишния извършител

Стивън Спилбърг с нов филм за извънземни и шокиращо признание за НЛО

Стивън Спилбърг с нов филм за извънземни и шокиращо признание за НЛО

Любопитно Преди 2 часа

Почти 50 години след „Близки срещи от третия вид“ легендарният режисьор се завръща с „Денят на истината“. На 79 г. той призна, че е готов да промени мнението си за НЛО и разкри, че следващата му голяма мечта е да заснеме уестърн

<p>Вижте верните&nbsp;отговори от НВО на 4 клас по математика</p>

Публикуваха верните отговори от НВО на 4 клас по математика

България Преди 2 часа

Близо 53 500 четвъртокласници се явиха на изпита, който се проведе в 1706 училища в цялата страна

Венко Сабрутев от ПП оглави Комисията по труда, демографската и социалната политика

Венко Сабрутев от ПП оглави Комисията по труда, демографската и социалната политика

България Преди 2 часа

За заместник-председатели бяха избрани Мария Тодорова от „Прогресивна България“, Айтен Сабри от ДПС и Георги Георгиев от „Възраждане“

„Разруши живота ѝ“: Как тежка и непозната диагноза съсипа Мерилин Монро

„Разруши живота ѝ“: Как тежка и непозната диагноза съсипа Мерилин Монро

Свят Преди 2 часа

Новият документален филм „Краят на цикъла“ с Ейми Шумер и Джулиан Хаф хвърля непозната светлина върху тихата, но опустошителна борба на Холивудската икона Мерилин Монро с ендометриозата – заболяване, белязало кариерата и личния ѝ живот

Всичко от днес

От мрежата

10 признака, че кучето ви е здраво

dogsandcats.bg

8 причини защо Бигълите са най-добрите кучета

dogsandcats.bg
1

Студен фронт с летни бури и градушки

sinoptik.bg
1

Атлантикът и Средиземно море по топли от обичайното

sinoptik.bg

Зуека нарисува илюстрациите за новата книга на Къци Вапцаров

Edna.bg

Уморени сме да сме силни: защо все повече отказваме да бъдем „супержени“

Edna.bg

Босът на Ман Сити призна защо не се е опитал да разубеди Гуардиола

Gong.bg

ЦСКА 1948 с втори нов - французин, наречен "Горчивия майстор"

Gong.bg

Мълния уби мъж в Кресна

Nova.bg

МОН публикува верните отговори от НВО по математика за 4 клас

Nova.bg