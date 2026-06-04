Публикуваха верните отговори от НВО на 4 клас по математика

М инистерството на образованието и науката публикува верните отговори на националното външно оценяване на 4 клас по математика.

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Близо 53 500 четвъртокласници се явиха на изпита, който се проведе в 1706 училища в цялата страна. Учениците разполагаха с 60 минути, за да решат 25 задачи, които проверяват базовите им математически знания и умения, усвоени в начален етап, както и способността им да разсъждават. Децата със специални образователни потребности имаха възможност да работят с 30 минути повече.

Четвъртокласниците се явяват на НВО по математика

Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни 2026 г., информират от МОН.

И през днешния ден имаше получени фалшиви сигнали за бомбени заплахи, на които училищни ръководства реагираха незабавно и осигуриха спокойни и безопасни условия в образователните институции.