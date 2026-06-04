Разпределиха комисиите в 52-рото НС: "Прогресивна България" взема властта, службите отиват на ротация

"Прогресивна България" оглави голяма част от 24-те постоянни парламентарни комисии в 52-рото Народно събрание. Все пак всяка една от парламентарно представените партии в 52-рото Народно събрание получиха председателско място.

Единствено Комисията за контрол над службите за сигурност ще се председателства на ротационен принцип.

Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС ще е председател на здравна комисия. Втората комисия, която взема ГЕРБ-СДС е по иновациите, нейн председател ще бъде Томислав Дончев. Росица Кирова от партията на Борисов пък ще е председател на Комисията по туризъм.

"Демократична България" ще председателства две комисии - за прякото участие на гражданите и тази по транспорта. Александър Симидчиев ще е председател на гражданската, а Йордан Иванов на транспортната.

Константин Проданов от "Прогресивна България" оглави Комисията по бюджет и финанси

Венко Сабрутев от "Продължаваме промяната" оглави социална комисия, а Халил Летифов от ДПС поема ресорната комисия по околната среда и водите. Атидже Алиева-Вели също от ДПС ще е председател на Комисията по правата на човека. Ангел Георгиев от „Възраждане“ поема българите в чужбина.

Комисията по бюджет и финанси се състои от 24 народни представители, от които 13 от ПГ на „Прогресивна България“, 4 от ПГ на ГЕРБ-СДС, 2 от ПГ на „Движение за права и свободи“ (ДПС), 2 от ПГ на „Демократична България“, 2 от ПГ на „Продължаваме промяната“ (ПП) и един от ПГ на „Възраждане“. Председател на Комисията по бюджет и финанси е Константин Проданов от ПГ на „Прогресивна България“. За заместник-председатели бяха избрани Светла Коджабашева от „Прогресивна България“ и Асен Василев от ПГ на ПП.

Комисията по правни въпроси се състои от 24 народни представители, от които 13 от ПБ, 4 от ГЕРБ-СДС, 2 от ДПС, 2 от ДБ, 2 от ПП и един от „Възраждане“. За председател на Комисията по правни въпроси бе избрана Янка Тянкова от ПБ, а Олга Борисова от ПБ, Хамид Хамид от ДПС и Надежда Йорданова от ДБ са заместник-председатели.

Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия включва 24 народни представители, от които 13 от ПБ, 4 от ГЕРБ-СДС, 2 от ДПС, 2 от ДБ, 2 от ПП и един от „Възраждане“. Председател е Стефан Белчев от ПБ, зам.-председатели са Катя Стайкова от ПБ, Александър Иванов от ГЕРБ-СДС и Мартин Димитров от ДБ.

Комисията по енергетика се състои от 24 народни представители, от които 13 от ПБ, 4 от ГЕРБ-СДС, 2 от ДПС, 2 от ДБ, 2 от ПП и един от „Възраждане“. Председател е Румяна Петрова от ПБ, а заместник-председатели са Стефан Цанков от ПБ, Жечо Станков от ГЕРБ-СДС и Радослав Рибарски от ПП.

Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление се състои от 24 депутати, от които 13 от ПБ, 4 от ГЕРБ-СДС, 2 от ДПС, 2 от ДБ, 2 от ПП и един от „Възраждане“. Мартин Жлябинков от ПБ е председател, зам.-председатели са Георги Чакъров от ПБ, Николай Нанков от ГЕРБ-СДС и Коста Стоянов от „Възраждане“.

Комисията по външна политика включва 19 членове, от които 10 от ПБ, 3 от ГЕРБ-СДС, 2 от ДПС, 2 от ДБ, един от ПП и един от „Възраждане“. Председател е Петър Витанов от ПБ, като негови заместници са Слави Василев от ПБ, Георг Георгиев от ГЕРБ-СДС и Ивайло Шотев от ПП.

Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове се състои от 19 членове, от които 10 от ПБ, 3 от ГЕРБ-СДС, 2 от ДПС, 2 от ДБ, един от ПП и един от „Възраждане“. Председател е Галин Дурев от ПБ, зам.-председатели са Емине Фикри Гюлестан от ПБ, Евгени Дянков от ГЕРБ-СДС и Богдан Богданов от ПП.

Комисията по отбрана включва 19 народни представители, от които 10 от ПБ, 3 от ГЕРБ-СДС, 2 от ДПС, 2 от ДБ, един от ПП и един от „Възраждане“. Председател е Иван Лалов от ПБ, зам.-председатели са Цветомир Цветанов от ПБ, Ивайло Мирчев от ДБ и Ивелин Първанов от „Възраждане“.

Румен Миланов от "Прогресивна България" оглави комисията за контрол над службите за сигурност

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред се състои от 19 депутати, от които 10 от ПБ, 3 от ГЕРБ-СДС, 2 от ДПС, 2 от ДБ, един от ПП и един от „Възраждане“. Председател е Петър Тодоров от ПБ, негови заместници са Красимир Иванов от ПБ, Даниел Митов от ГЕРБ-СДС и Петър Петров от „Възраждане“.

Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения включва 12 народни представители и се формира на паритетен принцип по двама от всяка ПГ. Комисията се председателства на ротационен принцип за една парламентарна сесия. Румен Миланов е предложението на „Прогресивна България“ за ротационен председател на Комисията за контрол над службите, Христо Терзийски – на ГЕРБ-СДС, Станислав Анастасов – на ДПС, Атанас Атанасов – на ДБ, Бойко Рашков – на ПП, Ивелин Първанов – на „Възраждане“.

Комисията по земеделието, храните и горите се състои от 23 народни представители, от които 13 от ПБ, 4 от ГЕРБ-СДС, 2 от ДПС, 2 от ДБ, един от ПП и един от „Възраждане“. Председател е Явор Гечев от ПБ, а зам.-председатели – Тодор Джиков от ПБ, Шендоан Халит от ДПС и Любен Иванов от ДБ.

Комисията по труда, демографската и социалната политика се състои от 24 членове, от които 13 от ПБ, 4 от ГЕРБ-СДС, 2 от ДПС, 2 от ДБ, 2 от ПП и един от „Възраждане“. Председател е Венко Сабрутев от ПП, зам.-председатели са Мария Тодорова от ПБ, Левент Апти от ДПС и Георги Георгиев от „Възраждане“.

Комисията по образованието и науката включва 24 членове, от които 13 от ПБ, 4 от ГЕРБ-СДС, 2 от ДПС, 2 от ДБ, 2 от ПП и един от „Възраждане“. Председател е Димитър Здравков от ПБ, негови заместници са Владимир Гончев от ПБ, Красимир Вълчев от ГЕРБ-СДС и Николай Денков от ПП.

Комисията по въпросите на младежта и спорта се състои от 23 народни представители, от които 13 от ПБ, 4 от ГЕРБ-СДС, 2 от ДПС, 2 от ДБ, един от ПП и един от „Възраждане“. Председател е Петър Стойчев от ПБ, заместник-председатели са Владимир Николов от ПБ, Джем Яменов от ДПС и Мирослав Иванов от ПП.

Георги Чакъров от ПБ оглави Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление

Комисията по здравеопазването се състои от 23 народни представители, от които 13 от ПБ, 4 от ГЕРБ-СДС, 2 от ДПС, 2 от ДБ, един от ПП и един от „Възраждане“. Председател е Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС, заместниците му са Георги Илиев от ПБ, Джевдет Чакъров от ДПС и Катя Панева от ДБ.

Комисията по околната среда и водите включва 23 депутати, от които 13 от ПБ, 4 от ГЕРБ-СДС, 2 от ДПС, 2 от ДБ, един от ПП и един от „Възраждане“. Председател на комисията е Халил Летифов от ДПС, заместник-председатели са Стефан Сабрутев от ПБ, Валери Лачовски от ГЕРБ-СДС и Татяна Султанова от ПП.

Комисията по транспорт и съобщения се състои от 23 народни представители, от които 13 от ПБ, 4 от ГЕРБ-СДС, 2 от ДПС, 2 от ДБ, един от ПП и от „Възраждане“. Председател е Йордан Иванов от ДБ, а зам.-председатели са Нели Андреева от ПБ, Стефан Мирев от ГЕРБ-СДС и Тансер Бейти от ДПС.

Комисията по иновациите и дигиталната трансформация включва 15 депутати, от които 8 от ПБ, 3 от ГЕРБ-СДС, един от ДПС, един от ДБ, един от ПП и един от „Възраждане“. Председател е Томислав Дончев от ГЕРБ-СДС, негови заместници са Георги Григоров от ПБ, Деница Сачева от ГЕРБ-СДС и Божидар Божанов от ДБ.

Комисията по културата и медиите се състои от 23 членове, от които 13 от ПБ, 4 от ГЕРБ-СДС, 2 от ДПС, 2 от ДБ, един от ПП и един от „Възраждане“. Председател на комисията е Антон Кутев от ПБ, зам.-председатели са Васил Горанов от ПБ, Йорданка Фандъкова от ГЕРБ-СДС и Александра Стеркова от ДБ.

Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество се състои от 15 депутати, от които 8 от ПБ, 3 от ГЕРБ-СДС, един от ДПС, един от ДБ, един от ПП и един от „Възраждане“. Председател е Александър Симидчиев от ДБ, зам.-председатели са Йордан Йовчев от ПБ, Лъчезар Иванов от ГЕРБ-СДС и Надя Петрова от ДПС.

Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите включва 15 членове, от които 8 от ПБ, 3 от ГЕРБ-СДС, един от ДПС, един от ДБ, един от ПП и един от „Възраждане“. Председател е Атидже Алиева-Вели от ДПС, зам.-председатели са Нихал Юзерган от ПБ, Тома Биков от ГЕРБ-СДС и Атанас Славов от ДБ.

Комисията по политиките за българите извън страната се състои от 13 народни представители, от които 7 от ПБ, 2 от ГЕРБ-СДС, един от ДПС, един от ДБ, един от ПП и един от „Възраждане“. За председател е избран Ангел Георгиев от „Възраждане“, а за заместници – Ивет Горанова от ПБ, Неждет Шабан от ДПС и Елисавета Белобрадова от ДБ.

Комисията по превенция и противодействие на корупцията се състои от 19 членове, от които 10 от ПБ, 3 от ГЕРБ-СДС, 2 от ДПС, 2 от ДБ, един от ПП и един от „Възраждане“. Председател е Димитър Балев от ПБ, зам.-председатели са Силвия Христова от ПБ, Станислав Анастасов от ДПС и Велислав Величков от ПП.

Комисията по туризъм включва 15 народни представители, от които 8 от ПБ, 3 от ГЕРБ-СДС, един от ДПС, един от ДБ, един от ПП и един от „Възраждане“. Председател е Росица Кирова от ГЕРБ-СДС, зам.-председатели са Ясен Щерев от ПБ, Павел Попов от ДБ и Цончо Ганев от „Възраждане“.