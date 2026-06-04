Самолетна катастрофа на Адриатическото крайбрежие: Има жертви, издирват още оцелели

Ч етирима души загинаха при самолетна катастрофа на северното адриатическо крайбрежие на Хърватия, предаде АФП.
„Според наличната към момента информация при катастрофата на самолета в Медулин, на северозападния полуостров Истрия, са загинали четирима души“, се казва в полицейско изявление.
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Инцидентът е станал в района Кампанож, извън града, като „всички аварийни служби са на мястото“, се допълва в съобщението.
VIDEO / Srušio se avion kod Medulina. Više smrtno stradalihhttps://t.co/8kypHOHVif pic.twitter.com/dbxmqD7fJI— Glas Istre (@glasistrehr) June 4, 2026
Националната пожарна служба съобщи, че е получила сигнал за катастрофата в близост до спортното летище на Медулин в 11:19 ч. местно време в четвъртък сутринта (4 юни).
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На място са били изпратени седем пожарникари с три противопожарни автомобила, три екипа на спешна медицинска помощ, медицински хеликоптер и полицейски служители, съобщиха от службата във Фейсбук.
FOTO PRIZORI UŽASA KOD MEDULINA 'Avion je napravio spiralu pa su udarili u zemlju!' https://t.co/VphAlhorCj— 24sata (@24sata_HR) June 4, 2026
Местни медии, публикували снимки от мястото на катастрофата в необитаем район близо до летището, съобщиха, че продължава издирването на още двама души.
Според държавната телевизия ХРТ става дума за малък самолет, регистриран в Германия, който е излетял от Австрия с крайна дестинация Медулин.
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Četiri osobe poginule su u padu manjeg aviona koji se dogodio u četvrtak u 11:20 sati na području Campanoža, između Kaštijuna i Medulina, odnosno u blizini medulinskog sportskog aerodroma, potvrdila je istarska policija.— TRT Balkan BHSC (@TRTBalkanBHSC) June 4, 2026
Riječ je o manjem avionu njemačke registracije koji je… pic.twitter.com/nla5OIZPQ4
Повече подробности и информация за инцидента се очакват по-късно в четвъртък след пристигането на разследващи от хърватската агенция за разследване на произшествия във въздушния, морския и железопътния транспорт (AIN).