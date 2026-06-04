Самолетна катастрофа на Адриатическото крайбрежие: Има жертви, издирват още оцелели

Ч етирима души загинаха при самолетна катастрофа на северното адриатическо крайбрежие на Хърватия, предаде АФП.

„Според наличната към момента информация при катастрофата на самолета в Медулин, на северозападния полуостров Истрия, са загинали четирима души“, се казва в полицейско изявление.

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Инцидентът е станал в района Кампанож, извън града, като „всички аварийни служби са на мястото“, се допълва в съобщението.

VIDEO / Srušio se avion kod Medulina. Više smrtno stradalihhttps://t.co/8kypHOHVif pic.twitter.com/dbxmqD7fJI