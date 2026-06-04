Мъж намушка майка си в София

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 30-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на майка си с кухненски нож.

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Събраните до момента доказателства сочат, че на 2 юни, около 19,30 часа на етажна площадка в блок в ж.к. „Хаджи Димитър“ в гр. София, обвиняемият чрез пробождане с кухненски нож в областта на лявата мишница, причинил на майка си лека телесна повреда, изразяваща се в прободна рана в ляв брахиум.

Предвид възможността да извърши друго престъпление мъжът е задържан за срок до 72 часа.

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Предстои да бъде внесено в съда искане за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.