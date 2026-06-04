България

Брутален побой в Ямбол: 53-годишен мъж е с кръвоизлив в мозъка, задържаха нападателя

Тежкият инцидент се е разиграл след скандал пред жилищен блок в комплекс „Георги Бенковски”. Пострадалият е транспортиран по спешност към болницата в Сливен с тежка телесна повреда, а полицията вече е прибрала 34-годишния извършител

4 юни 2026, 14:27
Брутален побой в Ямбол: 53-годишен мъж е с кръвоизлив в мозъка, задържаха нападателя
Източник: iStock/Getty Images

М ъж на 53 години е с кръвоизлив в мозъка след нанесен му побой в Ямбол. Той е получил многократно удари в областта на главата, причинени му от 34-годишен. По-младият мъж е задържан за нанасяне на тежка телесна повреда, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ямбол.

Случаят се развива вчера в града, в района на жилищен комплекс Георги Бенковски” до блок №14. Сигналът за възникнал скандал, прераснал в сбиване между двама мъже, е подаден около 18:00 часа в сряда, уточниха от полицията. 

Пострадалият е прегледан в ямболската Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Св. Пантелеймон”, където е установен полученият кръвоизлив в мозъка. Пациентът е транспортиран за лечение в неврохирургията на сливенската МБАЛ „Д-р Иван Селимински”.

Миналата седмица в ямболското село Скалица, община Тунджа, беше задържан 31-годишен мъж за нанесени удари с юмрук в областта на главата на непълнолетен младеж. Той бе издирен и задържан за 24 часа за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди.

Източник: Кореспондент на БТА в Ямбол Севдалина Кръстева    
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