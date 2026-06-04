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12 абитуриенти от приемна грижа отпразнуваха своята „Вечер на успелите“, организирана от А1 и НАПГ

Сред официалните гости на вечерта беше заместник министър-председателят Атанас Пеканов

4 юни 2026, 13:56
12 абитуриенти от приемна грижа отпразнуваха своята „Вечер на успелите“, организирана от А1 и НАПГ
Източник: А1

Д ванадесет зрелостници от приемни семейства от София, Видин, Кула, Арчар и Ботевград отпразнуваха завършването на средното си образование по време на специалното събитие „Вечерта на успелите“, организирано от А1 и Националната асоциация за приемна грижа. Празникът събра на едно място абитуриенти, приемни родители, представители на институции, партньори и приятели на каузата, за да отбележат един от най-важните преходи в живота на младите хора – началото на самостоятелния живот след училище. Сред официалните гости на вечерта беше заместник министър-председателят Атанас Пеканов.

Илияна Захариева, директор „Корпоративни комуникации“ в А1, поздрави абитуриентите техните семейства с думите: „Завършването на средно образование носи много радост и вълнение не само за младите хора, но и за техните приемни семейства, които с любов и грижа им помагат да се радват на спокойно детство. Днешният празник е за всички тях. Когато заедно с децата чуваме последния училищен звънец, си припомняме първия път, когато са чули звъна му, домашните, контролните, летните лагери, подготовката за бъдеща професия през изминалите 12 учебни години. Радвам се, че А1 дава своя принос и подкрепя децата и приемните родители в тези важни моменти, защото вярваме, че всяко дете има право на щастливо и спокойно детство и успешно бъдеще.“

Източник: А1

А1 организира за дванадесетте зрелостници и специално обучение, което да им помогне да се подготвят за самостоятелен живот, след като напуснат приемната грижа. Сред обсъжданите теми бяха личната мотивация и бъдещото професионално развитие. Ивана Боцева, експерт „Обучение и развитие“ в А1, обърна внимание на младежите за важността на поставянето на лични цели, разпознаване на силните страни, изграждане на увереност, вземане на решения и поемане на отговорност за собственото бъдеще. Всеки от участниците получи от А1 подарък куфар – символичен жест към следващото житейско пътуване, което предстои пред тях.

За девет години „Вечерта на успелите“ се превърна от малка инициатива в една от най-разпознаваемите традиции в подкрепа на младежите от приемни семейства в България. От 2016 г. до днес в рамките на 9 издания повече от 75 абитуриенти са отпразнували своя бал като част от събитието, заедно със своите приемни родители, социални работници, ментори и приятели. Инициативата се реализира благодарение на дългогодишното партньорство между Националната асоциация за приемна грижа и А1, която вече повече от 15 години подкрепя каузата на приемната грижа.

Заместник министър-председателят Атанас Пеканов поздрави абитуриентите и техните приемни семейства и благодари на всички партньори, които ги подкрепят, и коментира: „България зависи от всички нас – да не се отказваме и да градим напред. Пред 12-те млади хора стоят много избори – какво да учат, с какво да се занимават. За да бъдат успешни, им пожелавам всеки ден да се стремят да стават все по-добри с всеки избор, който правят занапред. Ролята на менторите и партньорите от бизнеса, които са до тях в трудни моменти, е изключително важна. Държавата също има роля в това - вярвам, че е важно тя да помага и подкрепя във всяка социална сфера. Всичко, което правим, ни прави по-силни не само като личности, но и помага за подобряване на обществото.“

Източник: А1

По време на „Вечерта на успелите“ Мирослав Долапчиев от Националната асоциация за приемна грижа подчерта значението на подкрепата към младите хора в периода на преход към самостоятелен живот. „Тази вечер показва резултата от години грижа, подкрепа и последователна работа. Зад всеки един от тези дванадесет млади хора стоят техните приемни родители, учители, ментори и приятели, които са им помогнали да стигнат до този момент. Най-важното е, че те вече имат мечти, цели и план за бъдещето си“, коментира председателят на НАПГ.

Източник: А1

Тазгодишният випуск впечатлява с разнообразните си интереси и професионални амбиции. Сред абитуриентите има трима бъдещи учители, специалист по изкуствен интелект, бъдеща медицинска сестра или парамедик, предприемач, двама младежи с интерес към военната и граничната служба, бъдещ туристически аниматор, бъдещ специалист в автомобилния сектор и млади хора, които тепърва ще откриват своя професионален път. Някои от тях вече работят успоредно с обучението си. Един от абитуриентите развива собствен малък бизнес още преди да е завършил училище. Друг работи като озеленител и сам изкарва парите си. Трети съчетава обучението си с работа като пицар. Сред младежите има автор на поезия, любител на театъра и графити изкуството, както и бъдещ студент, който иска да се занимава с жестов език.

Вечерта премина с участието на популярните изпълнители Торино и Пашата, Тино и младата певица Анна Янакиева.

Източник: А1

А1, част от A1 Group, е водещ доставчик на дигитални услуги и телекомуникационни решения в България. Компанията предоставя мобилни и фиксирани услуги, високоскоростен интернет, интерактивна, цифрова, сателитна и мобилна телевизия, четири собствени спортни канала с марката MAX Sport, платежни услуги, ICT, cloud и IoT бизнес решения. През 2025 г. A1 България отчита приходи от 895 млн. евро, а сравнимата EBITDA e 371 млн. евро. 

A1 Group е водещ телекомуникационен доставчик в Централна и Източна Европа с 30 млн. клиенти. A1 Group оперира в седем държави: Австрия, България, Беларус, Хърватия, Словения, Северна Македония и Сърбия, а приходите на Групата за 2025 година възлизат на 5,6 милиарда евро. Портфолиото на A1 Group включва гласова телефония, високоскоростен интернет и мултимедийни услуги, както и решения в областта на високите технологии, преноса на данни, онлайн разплащанията и дигиталните бизнес решения. Групата разполага със стабилен акционер в лицето на América Móvil – един от най-големите телекомуникационни доставчици в света.

Източник: А1    
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