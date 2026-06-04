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Стивън Спилбърг с нов филм за извънземни и шокиращо признание за НЛО

Почти 50 години след „Близки срещи от третия вид“ легендарният режисьор се завръща с „Денят на истината“. На 79 г. той призна, че е готов да промени мнението си за НЛО и разкри, че следващата му голяма мечта е да заснеме уестърн

4 юни 2026, 14:27
Стивън Спилбърг с нов филм за извънземни и шокиращо признание за НЛО
Източник: Getty Images

С тивън Спилбърг се връща към темата за извънземните в новия си филм „Денят на истината“ (Disclosure Day), който излиза по кината на 11 юни, смятайки, че не сме сами във Вселената, съобщи АП.

Появявайки се почти половин век след „Близки срещи от третия вид“, „Денят на истината“ е величествен завършек за един от режисьорите с най-космическо мислене на нашето време, чиито мечти за извънземен живот оформиха тези на всички нас, отбелязва АП.

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Новият филм е далечен отговор на финалните акорди на „Близки срещи от третия вид“. Но докато Спилбърг признава, че филмът му от 1977 г. е бил „спекулативен“, то „Денят на истината“, по думите му, е съвсем истински.

„Това е първият ми филм, който ще бъде определен като научна фантастика, но който аз самият не смятам за такъв“, казва Спилбърг пред АП. „Той отразява много по-точно света в неговото развитие и откритията, които се правят в същия този момент, докато разговаряме“, казва режисьорът.

На 79 години Спилбърг се опитва да възроди и преосмисли онова усещане за удивление пред непознатото, което го вълнува още от времето на „Извънземното“ и „Война на световете“.

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„Денят на истината“ е първият филм на Спилбърг от десетилетие насам, който излиза през лятото, допълва АП. Лентата вече е сочена за една от най-добрите му творби от години. Този път обаче режисьорът си поставя ново предизвикателство – да сътвори характерната си киномагия не толкова с помощта на въображението, колкото чрез силата на личната си убеденост.

„Вярвам в това, откакто заснех „Близки срещи от третия вид“ преди 50 години“, казва Стивън Спилбърг. „Но винаги съм казвал: Докато не видя НЛО или неидентифициран аномален феномен (НАФ) със собствените си очи, няма да заявя категорично, че тук са стъпвали извънземни. Сега вече съм готов да променя мнението си заради косвените доказателства, които са смазващи", допълни режисьорът.

„Денят на истината“ е с участието на Джош О'Конър, Колин Фърт, Колман Доминго, Емили Блънт.

Когато за първи път започва да мисли за филма, Спилбърг се обажда на сценариста Дейвид Кеп – негов дългогодишен сътрудник, написал сценариите за „Джурасик парк“ и „Война на световете“. „Казах: „Разбира се, за какво става въпрос?“ – спомня си Кеп. „А той отвърна: „О, знаеш, пак извънземни. Но този път е различно", добави сценаристът, цитирайки Стивън Спилбърг.

Филмът му от 2022 г. „Семейство Фейбълман“ черпеше вдъхновение от неговото собствено детство, пресъздавайки болезнения развод на родителите му и първите му стъпки в киното. Този дълбоко автобиографичен проект обаче го остави в неведение за това какво следва оттук нататък, отбелязва АП.

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Спилбърг, който отдавна следи докладите за предполагаеми срещи с извънземни.

Той разделя филмографията си на две части – между режисьора, създал „Челюсти“, „Извънземното“ и „Похитителите на изчезналия кивот“, и този, който след „Пурпурен цвят" от 1985 г. започва все повече да се привлича от по-мрачни и сериозни теми, изобразявайки ги в продукции като „Списъкът на Шиндлер“, „Спасяването на редник Райън“ и „Мюнхен“, отбелязва АП.

„Денят на истината“ е своеобразен мост между двата стила на Спилбърг – филм с преследвания, изпълнен с характерната за режисьора мистерия, който въпреки това е стъпил здраво върху реалността и съвременната история. Неговото най-силно послание обаче е съвсем земно. Просветлението на героинята на Блънт идва от това да гледа хората право в очите. Колкото и да е насочен към извънземните, „Денят на истината“ е преди всичко филм за емпатията.

„Мисля, че всеки филм трябва да поставя голям акцент върху емпатията, защото понякога изглежда, че тя липсва“, казва Спилбърг. „Имаме я, но понякога не можем да я използваме. Понякога не е позволено да я използваш, ако искаш да останеш на една вълна с приятелите си и твоите ценностни системи. Но вярвам, че емпатията съществува за всички нас", казва Спилбърг.

Стивън Спилбърг ще навърши 80 години този декември. На приблизително същата възраст Мартин Скорсезе започна откровено да размишлява колко филма му остават. Спилбърг не мисли по същия начин. „Никога не се замислям колко още ми остават“, споделя той. „Просто се надявам да се вдъхновя, когато се появи нещо ново – така, както бях вдъхновен за „Денят на истината“, за „Семейство Фейбълман“ и за „Уестсайдска история“, казва режисьорът.

Вдъхновение не му липсва. Спилбърг се надява, че следващият му филм ще бъде уестърн. Въпреки дълбоката му привързаност към жанра, това е единственият стил, който му се изплъзва, отбелязва АП. „Винаги усещам части от приключенските филми за Индиана Джоунс като уестърни“, казва той. „Всеки път, когато Харисън (Форд) беше на кон, ме обземаше копнеж да режисирам истински уестърн", признава Стивън Спилбърг.

Източник: БТА/Марина Чертова    
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