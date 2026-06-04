България

Костадин Ангелов отново оглави Комисията по здравеопазването

Ангелов беше председател на здравната комисия и в предишното 51-во Народно събрание

4 юни 2026, 16:14
Костадин Ангелов отново оглави Комисията по здравеопазването
Източник: БГНЕС

К остадин Ангелов от ГЕРБ-СДС беше избран за председател на Комисията по здравеопазването в Народното събрание, а за заместник-председатели - Георги Илиев от „Прогресивна България“, Джевдет Чакъров от ДПС и Катя Панева от „Демократична България“.

Ангелов беше председател на здравната комисия и в предишното 51-во Народно събрание. 

Комисията по здравеопазването се състои от 23 народни представители - 13 от „Прогресивна България“, четирима от ГЕРБ-СДС, двама от ДПС, двама от „Демократична България“ (ДБ), един от „Продължаваме промяната“ (ПП) и един от „Възраждане“, решиха депутатите.

От ПБ в състава на здравната комисия влизат Георги Илиев - зам.-председател, и членове Александър Попов, Добрин Бяндов, Владимир Гончев, Тихомир Тотев, Георги Петров, Антонио Василев, Динко Странски, Диана Димитрова, Явор Плашилски, Юлиан Димитров, Месут Рушид и Стела Загорчева-Серафимова.  

От ГЕРБ бяха избрани Костадин Ангелов - председател, и членове - Лъчезар Иванов, Красимир Събев и Красен Кръстев. От ДПС в състава на комисията са Джевдет Чакъров (зам.- председател) и Левент Апти (член). От ДБ членове са Катя Панева, която е и зам.-председател, и Александър Симидчиев. От ПП в състава влиза Николай Денков, а от "Възраждане" – Георги Георгиев.

Източник: БТА, Теодора Цанева    
Костадин Ангелов Комисия по здравеопазване
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