Костадин Ангелов отново оглави Комисията по здравеопазването

К остадин Ангелов от ГЕРБ-СДС беше избран за председател на Комисията по здравеопазването в Народното събрание, а за заместник-председатели - Георги Илиев от „Прогресивна България“, Джевдет Чакъров от ДПС и Катя Панева от „Демократична България“.

Ангелов беше председател на здравната комисия и в предишното 51-во Народно събрание.

Комисията по здравеопазването се състои от 23 народни представители - 13 от „Прогресивна България“, четирима от ГЕРБ-СДС, двама от ДПС, двама от „Демократична България“ (ДБ), един от „Продължаваме промяната“ (ПП) и един от „Възраждане“, решиха депутатите.

От ПБ в състава на здравната комисия влизат Георги Илиев - зам.-председател, и членове Александър Попов, Добрин Бяндов, Владимир Гончев, Тихомир Тотев, Георги Петров, Антонио Василев, Динко Странски, Диана Димитрова, Явор Плашилски, Юлиан Димитров, Месут Рушид и Стела Загорчева-Серафимова.

От ГЕРБ бяха избрани Костадин Ангелов - председател, и членове - Лъчезар Иванов, Красимир Събев и Красен Кръстев. От ДПС в състава на комисията са Джевдет Чакъров (зам.- председател) и Левент Апти (член). От ДБ членове са Катя Панева, която е и зам.-председател, и Александър Симидчиев. От ПП в състава влиза Николай Денков, а от "Възраждане" – Георги Георгиев.