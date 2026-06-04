Венко Сабрутев от ПП оглави Комисията по труда, демографската и социалната политика

В енко Сабрутев от „Продължаваме промяната“ оглави Комисията по труда, демографската и социалната политика. За заместник-председатели бяха избрани Мария Тодорова от „Прогресивна България“, Айтен Сабри от ДПС и Георги Георгиев от „Възраждане“.

Комисията по труда, демографската и социалната политика се състои от 24 народни представители - 13 от „Прогресивна България“, четирима от ГЕРБ-СДС, двама от ДПС, двама от „Демократична България“ (ДБ), двама от „Продължаваме промяната“ (ПП) и един от „Възраждане“, реши парламентът.

От ПБ в състава на комисията влизат Мария Тодорова – зам.-председател, и членове – Диана Димитрова, Красимир Папазов, Стоян Петков, Александър Попов, Надежда Колева-Стойчева, Румен Мунтянов, Георги Петров, Павлина Ковачева, Милена Недева, Мирена Гуглева-Иванова, Даниела Георгиева и Петър Витанов.

От ГЕРБ-СДС за член беше избрана Илиана Жекова, като от парламентарната група не попълниха квотата си в състава на комисията. От ДПС са Левент Апти – зам.-председател, и Айтен Сабри. Членове на комисията от ДБ са Анна Бодакова и Стела Николова. От ПП в състава ѝ влизат Венко Сабрутев – председател, и Стою Стоев – член, и от „Възраждане“ е Георги Георгиев - заместник-председател на социалната комисия.