Явор Гечев от "Прогресивна България" е председател на Комисията по земеделието, храните и горите

Я вор Гечев от "Прогресивна България" (ПБ) бе избран за председател на Комисията по земеделието, храните и горите. За заместник-председатели бяха избрани Тодор Джиков от ПБ, Шендоан Халит от ДПС и Любен Иванов от "Демократична България".

Комисията по земеделието, храните и горите се състои от 23 народни представители, от които 13 от „Прогресивна България“, четирима от ГЕРБ - СДС, двама от „Движение за права и свободи – ДПС", двама от „Демократична България“ (ДБ), един от „Продължаваме Промяната“ (ПП) и един от „Възраждане“.

В състава на постоянната комисия от ПБ влизат Явор Гечев (председател), Тодор Джиков (зам.-председател), Фатме Рамадан, Георги Георгиев, Радослав Вълчев, Светлана Тошева, Маломир Власов, Рашид Узунов, Стела Илиева, Таня Гюрюшева-Николова, Димитър Кънев, Стелиян Гандев и Петър Стойчев.

От ГЕРБ – СДС членове са Десислава Танева, Георги Станков, Румен Христов и Цвета Караянчева.

От ДПС в комисията влизат Шендоан Халит (зам.-председател) и Димитър Аврамов - член.

От ДБ в комисията влизат Любен Иванов (зам.-председател) и Свилен Трифонов - член.

От ПП за член на комисията бе избрана Айлин Пехливанова.

От "Възраждане" член на комисията е Кръстьо Врачев.