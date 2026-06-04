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„Тренд”: Над половината от българите смятат, че България се намира в застой

28% смятат, че България върви към упадък, а едва 14% смятат, че страната ни върви към напредък

4 юни 2026, 15:12
„Тренд”: Над половината от българите смятат, че България се намира в застой
Източник: iStock/GettyImages

Н ад половината от българите смятат, че България се намира в състояние на застой, но близо една трета гледат с оптимизъм към развитието на страната през следващите 20 години. Това показват данни от проучване на „Тренд“, представени на Green Transition Forum, посветено на очакванията на българите за следващите 20 години. Изследването е реализирано в периода между 11 и 17 февруари 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“ с таблет сред 1002 пълнолетни граждани, предава NOVA.

Данните очертават двойствена картина в обществените нагласи към настоящето и бъдещето на България. 52% от българите са на мнение, че България днес се намира в състояние на застой - не се развива, но и не упада. 28% смятат, че България върви към упадък, а едва 14% смятат, че страната ни върви към напредък и модернизация.

Тренд

От друга страна, значителна част от обществото запазва надежда, че през следващите две десетилетия България може да се превърне в по-добро място за живеене. Въпреки критичната оценка за настоящето, нагласите към бъдещето не са еднозначно песимистични. Близо една трета от българите - 31% - гледат оптимистично на бъдещето на страната в следващите 20 години, а 40% не са нито оптимисти, нито песимисти.

Тренд

Въпреки това, 37% смятат, че в следващите 20 години България ще бъде по-добро място за живеене, а 30% ще остане приблизително същата. Едва 17% са на мнение, че ще се влоши като място за живеене. Това показва, че въпреки разочарованието от настоящото състояние, обществото все още вижда възможност за дългосрочна положителна промяна.

Тренд

Най-големи очаквания за напредък има в сферата на икономиката и доходите. 39% от анкетираните посочват именно тази област като най-вероятната посока на развитие през следващите две десетилетия. 24% очакват напредък в технологии и дигитализация, а 21% в развитие на гражданските права и демокрацията. Сред останалите изброени области, в които българите смятат, че ще има развитие, са образование и наука, инфраструктура и транспорт.

Тренд

В същото време демографската криза остава най-сериозното притеснение - половината от българите очакват в тази област влошаване или застой. 36% имат негативни прогнози и по отношение на корупцията и управление, както и социалното неравенство (30%).

Тренд

Най-големите предимства, които българите открояват са природните ресурси и климата (27%), географското положение (18%), културното наследство и туризъм (18%). След останалите предимства се нареждат човешкия потенциал, както и членството на България в ЕС.

Тренд

Проучването откроява и силен ценностен дефицит в обществото. Почтеността се явява най-търсената обществена ценност: 55% от българите смятат, че днес най-много липсват почтеност и отговорност, 32% са на мнение, че липсва грижа за общото благо, а 26% толерантност и солидарност.  49% искат именно почтеността и справедливостта да бъдат водещи ценности в България след 20 години, а 33% националната гордост и културна идентичност.  Сред останалите ценности, които българите биха искали да са водещи в обществото ни след 20 години са свободата и личната отговорност, равенството и социалната солидарност, както и иновации и предприемачество.

Тренд

Тренд

Данните показват, че общественото очакване за бъдещето на България не се изчерпва само с икономически растеж. Българите свързват желаната промяна и с морално обновление, повече справедливост и отговорност.

Източник: NOVA    
България обществени нагласи Тренд
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