Симона и Пламена разкриват тайни и лични избори в Женски блиц

К акво общо имат Бионсе, Арената и телевизионното студио в Горубляне? Отговорът е в новия женски блиц, в който Симона и Пламена често се оказват пред почти невъзможни избори и решения, които трябва да вземат за секунди.

За Симона някои отговори идват лесно. Между мъжки и женски образ тя избира без колебание: “Женски образ със сигурност. Мъжките образи не са за мен и не ми се получават”. По-трудно се оказва сравнението между концерт на Бионсе и Финала на “Капките” в Арената. След кратък размисъл и опит за пасуване, тя намира дипломатично решение: “Финал на ‘Капките’ в Арената с участието на Бионсе”. А на въпроса дали би направила дует с Иво Димчев или с Емилия, Симона отново не избира: “И с двамата!”.

Пламена силно изненадва с част от отговорите си. Макар да е пяла по големи сцени по целия свят, между Арената и студиото в Горубляне тя избира второто. “Там има една специална интимност, която не мога да сравня с нищо друго”, признава певицата. А когато трябва да реши дали да забрави хореографията или да остане без аутокю, изборът също е категоричен: “Да ми спре кюто. Учудих се, че мога да помня текстове, мислех, че това ми е слаба страна”.

Кое предпочита Симона - хореография в “Капките” или танци на собствените си участия? И кой според Пламена се панира най-много зад кулисите на шоуто? Отговорите са в новия епизод от поредицата “Симона VS Пламена | Schweppes пита - Капките отговарят”.