Димитър Здравков от „Прогресивна България" бе избран за председател на комисията по образование

Д имитър Здравков от „Прогресивна България" бе избран за председател на Комисията по образованието и науката. Тя се състои от 24 членове - 13 от „Прогресивна България“, четирима от ГЕРБ-СДС, по двама от ДПС, „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“, един - от „Възраждане“.

От „Прогресивна България" за зам.-председател на комисията бе избран Владимир Гончев, за членове - Румяна Аврамова, Милена Владкова, Нели Карабахчиева, Павлина Ковачева, Ивайло Христов, Даниел Парушев, Стела Илиева, Александра Ангелакова, Олга Борисов, Янка Тянкова и Мария Тодорова.

От ГЕРБ-СДС за зам.-председател бе излъчен Красимир Вълчев, за членове Йорданка Фандъкова, Костадин Ангелов и Марина Димитрова

За членове от ДПС излъчиха Фатима Йълдъс, от „Демократична България“ – Елисавета Белобрадова и Павел Попов.

„Продължаваме промяната" излъчи Николай Денков за зам.-председател и Татяна Султанова за член на комисията.

От „Възраждане“ за член на комисията бе избран Ангел Янчев.