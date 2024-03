Ариана Гранде оглави класациите на "Билборд" за автори на песни

А риана Гранде за първи път оглави класациите на „Билборд“ за автори на песни и продуценти с новия си албум Eternal Sunshine. Известно е, че тя е съавтор на много от хитовете си, от дебюта си Yours Truly през 2013 до шестия си опус Positions през 2020 г. Този път тя е съавтор и съпродуцент на всички песни от албума.

Певицата е съавтор на хитовете си Borderline (с Миси Елиът), Let Me Love You (с Лил Уейн), Bad to You (с Ники Минаж), Blazed (с Фарел Уилямс), Off the Table (с Уикенд) и много други. Тя е писала песни и за други изпълнители , като My Favorite Part за бившия си приятел Мак Милър, който почина от свръхдоза през 2018 г., Rain on Me за Лейди Гага (с който двете печелят награда „Грами“ за най-добър поп дует), Ice Cream на Кей-поп групата „Блекпинк“, Stuck with U на Джъстин Бийбър, уточнява сп. „Американ къмпоузър“. Повечето си песни тя пише в съавторство с Фарел Уилямс или Макс Мартин. Тя е съавтор и на хита на Доджа Кет I Don’t Do Drugs, както и на първия сингъл на Нормани – Motivation.

Eternal Sunshine e първият албум на Ариана Гранде, на който тя е и съпродуцент.

Ariana Grande's 'eternal sunshine' expected to remain at #1 on the Billboard 200 with 100K units in its second week (via @HITSDD). pic.twitter.com/61Ah9osZIL — chart data (@chartdata) March 23, 2024

Албумът получи отлични отзиви от критиката. В. „Гардиън“ го определя като „почти безгрешен“. Според сп. „Ролинг стоун“ песните в него са сред „най-искрените и изобретателни в кариерата й досега“. Сп. „Варайъти“ насочва вниманието върху факта, че „подобно на много други жени суперзвезди, Гранде е недооценена като музикант. Тя е не само виртуозна певица, но и умел вокален аранжировчик и продуцент, чиито многобройни беквокали са като самостоятелни песни“.

С Eternal Sunshine Ариана Гранде зае не само първото място в класациите на „Билборд“ за албуми и сингли (We Can't Be Friends (Wait for Your Love), но и в класацията за изпълнители „Артист 100“. Тя е едва четвъртият музикант, оглавил едновременно и петте класации от 2019 г., когато са въведени чартовете за автори на песни и продуценти. Освен нея това са постигнали Тейлър Суифт (седем пъти с три албума - Red (Taylor’s Version), Midnights and 1989 (Taylor’s Version), Зак Брайън с едноименния си албум и Уикенд с After Hours.

Ариана Гранде е родена през 1993 г. в Бока Ратон, Флорида. Тя се занимава с музика от малка, през 2008 г. печели роля в пиесата "13" на Бродуей и скоро започва да се появява в малки роли в телевизията. Първите й опити в поп музиката са от 2008 г. Дебютния си албум Yours Truly издава през 2012 г. От него е сингълът The Way в сътрудничество с рапъра Мак Милър. Албумът дебютира на първо място в класацията „Билборд 200“ и получава отлични оценки. Със своя вокален диапазон от четири октави Гранде си спечели сравнения с Марая Кери. Втори си албум My Everything издава през 2014 г. и с него се утвърждава като звезда. Със Sweetener от 2018 г. печели награда „Грами“ за най-добър вокален поп албум. Следват Thank U, Next (2019 г.) и Positions (2020 г.)

През май 2017 г. по време на турнето за промоция на албума Dangerous Woman (2016 г.) от атентат след концерта й загиват 20 души. Месец по-късно тя организира благотворителен концерт с участието и на други звезди в помощ на засегнатите.

